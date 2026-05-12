南投焚化爐環評會再爆衝突 名間鄉長陳翰立遭架離

南投焚化爐環評範疇界定會議，名間鄉長陳翰立遭警方架離。（記者張協昇攝）

南投縣名間鄉焚化爐興建案，今（12日）續開二階環評範疇界定會議，名間鄉長陳翰立因開會地點與縣府環保局長李易書激烈爭辯，憤而衝上前欲找李易書理論，遭警方架離，場面一度混亂、火爆。

名間鄉焚化爐興建案今召開⼆階環評範疇界定會議延續會議，主要討論對動植物生態影響，現場民眾要求下次會議能改在名間鄉召開，會議主席程淑芬表示要尊重業務單位意見，名間鄉長陳翰立指環保局長李易書曾在議會允諾，如果會議主席同意在名間召開即可辦理，但李易書回應沒有說過這樣的話，雙方激烈爭辯，引發陳翰立不滿，憤而跨越阻隔主席台與民眾的桌子，衝上前欲找李易書理論，立即遭警方架離，爆發第一波衝突。

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隨後環團因不滿現場環評委員中並沒有專家可討論對動物生態影響，要求停止開會未果，隨即有民眾站上桌子拿出泡沫槍噴灑泡沫抗議，並有人衝上主席台及躺在地上欲制止會議繼續召開，再度爆發激烈衝突，場面一片混亂。

南投焚化爐環評範疇界定會議，民眾衝上主席台遭警方制止，也有民眾站上桌子噴泡沫抗議。（記者張協昇攝）

南投焚化爐環評範疇界定會議，民眾躺地上抗議。（記者張協昇攝）

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