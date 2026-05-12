媽祖愛看？台東遶境猛男陣熱舞 網路惹議

猛男熱舞，批評者不少，但擁護者反應也很熱烈。（民眾陳韻如提供）

神明生日、遶境請來辣妹跳舞多少會被批評「世風不古」、「不尊重神明」或物化女性，但換成猛男同樣惹議。台東關山媽遶境，這次女子團打扮古風，但特別是有幾車猛男跳舞，在Threads上大獲好評，但在臉書則被痛批，有網友稱「媽祖是少女，絕對也愛看」、「勸別多管閒事」。

日前關山媽祖遶境並結合母親節活動，除了既有的媽祖神轎巡察遶境，也有台東傳統的炸邯鄲，此外結合歌手演唱慶祝母親節、穿著古風的台南女子團表演。

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遶境活動中，最吸睛的還是入夜後，數車的猛男跳舞，只穿著小熱褲和部分小裝飾的肌肉猛男，在電音與閃燈的結合下搖擺起舞，就算和一般所知的辣妹熱舞相去無幾，但感覺就是完全不一樣，許多女性舉起手機猛拍，而合照者清一色全是女性。

Threads上的女網友稱，媽祖得道時也是少女「媽祖肯定愛看！」。雖然不排除許多人有「少女心」，果然立即有人附和，但也有人直言「明明就是你愛看！」、「媽祖也被牽連，肯定很無奈」，但在Threads上相對隱暱，不少人直接對猛男舞給予好評。

然在台東地方臉書社團就是另一幅光景，有民眾撰文稱此敗壞神明，也有人稱此都是台東宮廟，這麼明顯雙標，認為「為何只許猛男跳舞，其他宮廟做什麼都不行」。但文章下則有錯失良機的女網友忙問「在哪裡？」、「真是有礙觀瞻，但我喜歡」。

猛男熱舞，批評者不少，但擁護者反應也很熱烈。（民眾陳韻如提供）

傳統儀式不可少，不少地方政治人物皆到場參與。（民眾陳韻如提供）

傳統儀式不可少，不少地方政治人物皆到場參與。（民眾陳韻如提供）

傳統儀式不可少，不少地方政治人物皆到場參與。（民眾陳韻如提供）

傳統儀式不可少，不少地方政治人物皆到場參與。（民眾陳韻如提供）

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