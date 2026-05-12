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    首頁 > 生活

    氫能關鍵材料國產化 中山大學助攻台灣打造自主技術

    2026/05/12 11:05 記者黃良傑／高雄報導
    中山大學光電工程學系教授黃文堯（中）率團隊研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜（CCM）」新技術。（中山大學提供）

    中山大學光電工程學系教授黃文堯（中）率團隊研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜（CCM）」新技術。（中山大學提供）

    面對全球減碳與淨零排放浪潮，氫能被視為未來重要的綠色能源，國立中山大學光電工程學系教授黃文堯團隊成功研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜（CCM）」新技術，不但讓燃料電池發電功率提升約16%，還能降低成本、增加耐用性。

    中山大學表示，近年來，各國積極尋找能取代石油、天然氣等傳統能源的方法，而「氫燃料電池」就是熱門選項之一，利用氫氣和氧氣反應產生電力，其最大的特色是發電後，幾乎不會產生污染物，副產物只有「水」，故有潔淨能源之稱。

    黃文堯認為此次研發的「觸媒塗佈膜」，是燃料電池中最重要的核心零件，就像人體的「心臟」一樣，負責讓氫氣順利轉換成電能，研究團隊開發的新材料，能讓氫氣與氧氣的化學反應速度更快，提高能源轉換效率，同時增加材料的黏合力與穩定性，降低發電成本。

    此項研發成果除提升效率，新技術在高溫、高濕環境下仍能保持穩定運作，耐用性更高，可延長燃料電池壽命，希望將過去長期仰賴國外進口的關鍵材料國產化，建立台灣的氫能技術體系。

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