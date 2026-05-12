北市稱填3815處鼠洞 陳怡君現勘見填鬆土枯葉批表面工夫

台北市議員陳怡君在松山區人行道植栽處，發現許多鼠洞，還有鳥屍，圖左下是鼠洞，右上見鳥屍。（台北市議員陳怡君提供）

台北市議員陳怡君今（12日）指出，環保局上週針對鼠患問題在議會警政衛生委員會報告時指出，已經填補3815處鼠洞，但她上週六（9日）走訪看到的鼠洞，2天後再度回勘，發現市府的補救措施流於形式，鼠洞填補的材質是鬆軟土壤搭配枯葉，在專業防治眼光下無異掩耳盜鈴，呼籲市府不應「急就章」應付了事，批評玩假球的表面功夫，除了累死基層人員，對改善環境根本毫無幫助。

陳怡君指出，市府各局處近日急匆匆動員展開全市滅鼠大作戰，結果是「鼠洞埋不住、春風吹又生」，不僅鼠患問題未實質解決，更導致疑似誤食的鳥類曝屍在鼠洞旁邊，不僅對生態平衡造成影響，也加深病媒傳染的疑慮。

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陳怡君提供上週六在中山區、松山區拍攝的影片指出，建國高架橋下兩旁行道樹的花圃出現鼠洞，松山區人來人往車水馬龍的人行道植栽，千瘡百孔，一棵樹幹根部佈滿11個鼠洞，鄰近每棵路樹都有多個鼠洞，疑似已在地下形成連通管道；甚至有一處花圃，接連佈滿20個鼠洞，看到的民眾都覺得頭皮發麻。甚至距鼠洞幾步之遙處，還有鳥屍，不知是否誤食老鼠藥而毒發死亡？

陳怡君說，以上的鼠洞現象，她隔2天回勘，發現20多處鼠洞已填補，但材質是鬆軟土壤搭配枯葉，根本檔不住老鼠，有些鼠洞還明顯有被從洞內強行挖開的情形，質疑市府急就章的作法是玩假球的表面工夫，除了累死基層人員，根本無助改善環境。

此外，她也提到近日的12區大清消，基層里長、社區都很用心，但除了商業區、市場周邊清消，有很多公共環境及私人領域都有衛生疑慮的角落，如大同區一獨居長者長達20年跟垃圾蟑螂、老鼠睡在一起；中山區一疑似有囤物症的住戶，都因是私人產權，市府無力介入處理，淪為公衛及公安死角。

陳怡君嚴正要求市府正視日益嚴峻的鼠患問題，絕不可抱持逃避或掩蓋真相的鴕鳥心態。無論是公部門管轄地還是私人領域，都應同步啟動高強度的滅鼠計畫，全面落實環境清消與公衛治理。

台北市議員陳怡君上週六看到的老鼠洞（上圖），市府後來填補後，疑似又被老鼠挖掉。（台北市議員陳怡君提供）

台北市議員陳怡君表示，補好的鼠洞土很鬆軟，用枯葉蓋住，隨便撥開就是鼠洞。（台北市議員陳怡君提供）

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