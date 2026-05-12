議員質疑高雄山區幸福小黃一人不載 陳其邁：羅列標準、該載就載

高市議員林義迪建議幸福小黃出車標準放寬，陳其邁委請交通局針對一人需求羅列標準，該載還是要載。（記者王榮祥翻攝）

高市議員林義迪今質詢時建議幸福小黃放寬兩人以上出車標準，有些偏鄉長輩一個人也需要服務。市長陳其邁委請交通局羅列並寬列標準，有緊急需求的該載就載。

林義迪說，市府幸福小黃（公車式計程車）機制很好，讓鄉下長輩很方便，但限制兩人以上才出車，使得部分長輩因為沒有伴，無法享受這福利，建議能否放寬標準、一人也行。

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交通局長張淑娟答詢說，針對幸福小黃出車標準已在檢討，尖峰時間因需求量大，仍以共乘為主，離峰時段若是一個人，只要有車就可以服務，這部分已有改善。

市長陳其邁主動答詢，他認為幸福小黃一張票約10元，就算一個人買兩張票也才20元，或許應從服務角度出發，重點是車輛若派出，可能其他人就無法使用，應該有個使用的順序。

他進一步提到，如果4人都看病就可一起搭車，如果只有一個人要看病就不一樣，他覺得兩個人以上的規定不用改，可針對一個人的情況先條列式標準，緊急有原因的、迫切的如探病等，根據實際、緊急需求來派車，不然山區交通真的等太久，回家都半夜了，很不方便。

陳其邁當場拜託交通局羅列標準並盡量寬列，只要有正當理由就比照辦理，該載的還是要去載。

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