為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    議員質疑高雄山區幸福小黃一人不載 陳其邁：羅列標準、該載就載

    2026/05/12 10:45 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員林義迪建議幸福小黃出車標準放寬，陳其邁委請交通局針對一人需求羅列標準，該載還是要載。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員林義迪建議幸福小黃出車標準放寬，陳其邁委請交通局針對一人需求羅列標準，該載還是要載。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員林義迪今質詢時建議幸福小黃放寬兩人以上出車標準，有些偏鄉長輩一個人也需要服務。市長陳其邁委請交通局羅列並寬列標準，有緊急需求的該載就載。

    林義迪說，市府幸福小黃（公車式計程車）機制很好，讓鄉下長輩很方便，但限制兩人以上才出車，使得部分長輩因為沒有伴，無法享受這福利，建議能否放寬標準、一人也行。

    交通局長張淑娟答詢說，針對幸福小黃出車標準已在檢討，尖峰時間因需求量大，仍以共乘為主，離峰時段若是一個人，只要有車就可以服務，這部分已有改善。

    市長陳其邁主動答詢，他認為幸福小黃一張票約10元，就算一個人買兩張票也才20元，或許應從服務角度出發，重點是車輛若派出，可能其他人就無法使用，應該有個使用的順序。

    他進一步提到，如果4人都看病就可一起搭車，如果只有一個人要看病就不一樣，他覺得兩個人以上的規定不用改，可針對一個人的情況先條列式標準，緊急有原因的、迫切的如探病等，根據實際、緊急需求來派車，不然山區交通真的等太久，回家都半夜了，很不方便。

    陳其邁當場拜託交通局羅列標準並盡量寬列，只要有正當理由就比照辦理，該載的還是要去載。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播