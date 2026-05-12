台中萬和宮遭砸 300多年媽祖金身無恙、嫌犯制服影像曝光

萬和宮媽祖鎮殿遭砸毀。（台中市議員何文海提供）

台中市萬和宮媽祖鎮殿超過340周年，今天清晨7時許遭張姓男子砸毀，連媽祖前方中排神尊都被掃落，廟內誦經團等人員上前制止，警方到場逮捕張嫌（35歲），訊後依毀損罪嫌送辦，當地民進黨台中市議員何文海，事發時剛好行經附近，震驚表示「市定三級古蹟遭破壞，相當痛心。」

萬和宮正殿上午7時半許辦理字姓戲（酬神）慶典，誦經團正進行誦經儀式，氣氛莊嚴肅穆，張嫌突失控，先將擺放供品水果桌子推倒砸毀，廟方上前制止，張嫌情緒激動，進一步將中排神尊掃落地，推倒4尊小型佛像並毀損光明燈塔，所幸有300多年歷史，鎮殿媽祖金身佛像沒被推倒。

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由於萬和宮大廳多處毀損，殿內一片狼藉，也讓誦經團員及信眾受到驚嚇，轄區南屯派出所到場制服張嫌。第四分局分局長蔡慶星說，張嫌常在萬和宮廟埕附近遊蕩，曾有強制送醫紀錄，警方壓制逮捕並通知家屬到場，釐清張嫌犯案動機後依毀損罪嫌送辦。

台中市議員何文海剛好行經附近，何文海說，萬和宮是具有歷史文化價值的市定三級古蹟，竟在光天化日之下遭惡意破壞，令人震驚與痛心。

南屯派出所警方趕到制服張嫌。（讀者提供）

萬和宮媽祖殿遭砸毀，上千信眾供奉光明燈也被推倒。（台中市議員何文海提供）

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