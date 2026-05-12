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    首頁 > 生活

    稱「三班護病比怕跳票就投給賴清德」 石崇良回應了

    2026/05/12 10:50 記者林志怡／台北報導
    石崇良回應失言風波。（記者林志怡攝）

    石崇良回應失言風波。（記者林志怡攝）

    近期三班護病比入法上路時間爭議持續延燒，各界質疑總統賴清德政見跳票，衛福部長石崇良昨日失言稱，擔心跳票就再投給賴清德，引爆失言風波。今日石崇良表示，三班護病比入法自賴清德上任迄今都在依照計畫持續推動，入法上路一定會在賴清德任期內完成，不會有跳票的問題。

    賴清德2023年9月提出三班護病比2年入法的政見，國民黨立委王育敏等昨日質疑，如今衛福部規劃2028年5月才讓三班護病比入法正式上路，形同賴清德政見跳票，石崇良於立法院回應時稱，「如果怕跳票，再投給總統，他就一定會落實，只要沒有輪替的話，他一定會落實」，引發失言風波。

    石崇良今日出席亞太罕病創新治療中心啟動儀式時強調，三班護病比自賴清德上任以來就持續推動，目前也透過12項護理改革計劃落實人才培育、工作條件改善、薪資提升等，健保也配合調整支付標準，不是今天才開始準備，因此三班護病比入法一定會在賴清德任期內完成上路，不會有跳票的問題。

    此外，石崇良說，目前衛福部也積極為三班護病比入法正式上路進行準備，希望在上路後不會造成關床、排擠患者就醫的情況，一系列推動措施都有其計劃，不是單純的「喊數字」。

    石崇良也提到，賴清德是上任以來投入最多資源在醫護的總統，除健保總額成長率達到5.5%外，也透過公務預算挹注，提升健保點值。

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