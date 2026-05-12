台灣地震頻仍 桃園市特搜大隊震災訓練實作毀損建物支撐

桃園市消防局特搜大隊針對震災後毀損建築物的支撐能力進行深度實作。（消防局提供）

桃園市消防局特搜大隊昨（11）日起至16日，在消防局防災教育館訓練塔，展開為期6天的年度第1季搜救組專業訓練，針對震災後毀損建築物的支撐能力進行深度實作，強化特搜隊在複雜結構崩塌環境下，穩固結構、創造救援生機的專業救援。

特搜大隊大隊長郭百倫表示，此次訓練模擬強震後建築物結構位移、樑柱龜裂等險惡環境，特搜隊員必須在不穩定的空間中進行人命搜救，訓練重點在於建築物支撐技術，操作項目為木質支撐與金屬支撐操作，根據現場荷重需求，快速建構垂直、水平及斜向支撐體，防止餘震造成2次崩塌。

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郭百倫表示，震災搜救往往面臨長時間的作業環境，建築物支撐不只是體力的考驗，更是物理力學與結構應用的專業展現，透過連續6天的密集訓練，不僅能讓搜救組員熟練各項支撐器材的操作，更能磨練隊員間在狹窄空間作業的默契，台灣位處地震帶，重大震災風險不容忽視，藉由每季定期的專業訓練，能確保特搜隊在突發災害中，不僅能快速到位，更能以精準的專業技術穩固災區結構，保障受困市民與第一線救災人員的安全。

桃園市消防局特搜大隊針對震災後毀損建築物的支撐能力進行深度實作。（消防局提供）

桃園市消防局特搜大隊針對震災後毀損建築物的支撐能力進行深度實作。（消防局提供）

桃園市消防局特搜大隊針對震災後毀損建築物的支撐能力進行深度實作。（消防局提供）

桃園市消防局特搜大隊展開為期6天的搜救組專業訓練，針對震災後毀損建築物的支撐能力進行深度實作。（消防局提供）

桃園市消防局特搜大隊展開為期6天的搜救組專業訓練，針對震災後毀損建築物的支撐能力進行深度實作。（消防局提供）

桃園市消防局特搜大隊針對震災後毀損建築物的支撐能力進行深度實作。（消防局提供）

桃園市消防局特搜大隊針對震災後毀損建築物的支撐能力進行深度實作。（消防局提供）

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