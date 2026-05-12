再傳捷報！台灣蝴蝶蘭與火鶴切花 農業部：即起可銷紐西蘭

台紐雙方簽署計畫，即日起台灣蝴蝶蘭與火鶴花切花可輸往紐西蘭。（防檢署提供）

台灣農產外銷再傳捷報！農業部今（12日）宣布，在台紐經濟合作協定定期會議已簽署「台灣產新鮮植物產品輸紐西蘭出口計畫」，即日起我國蝴蝶蘭切花與火鶴花切花可正式輸出到紐西蘭，將有望更進一步拓展我國蝴蝶蘭和火鶴花外銷市場。

帶介質的台灣蝴蝶蘭已於2011年時可輸紐，為更進一步拓展我國花卉外銷市場，歷經4年持續諮商與技術討論，並依紐西蘭要求補充資料，台紐雙方在「台紐經濟合作協定（ANZTEC） 食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施聯合管理委員會」（SPS JMC）會議簽署「台灣產新鮮植物產品輸紐西蘭出口計畫」，我國生產的蝴蝶蘭切花跟火鶴花切花即日起可輸往紐西蘭，相關產品輸紐時必須經防檢署輸出檢疫，必須符合紐方規定並且沒有罹染該國關切的有害生物。

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農業部防檢署進一步說明，輸紐蝴蝶蘭及火鶴花切花須針對特定薊馬及青枯病採系統性管理措施，包括使用乾淨介質、無病種苗、懸掛黃色黏板及防治措施等，生產、採收及運輸等流程均保留有可供追溯的紀錄，每年度輸出季前辦理生產者及輸出業者教育訓練。

隨我國近年積極拓展外銷市場，可輸紐的台灣農產品還包含文心蘭切花、芒果、荔枝、鳳梨鮮果、山蘇、電信蘭等，農業部表示，隨蝴蝶蘭和火鶴花切花可前進紐國，可望進一步擴大市場。

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