淡江大橋今通車！拿施工照混淆視聽 公路局直接點名交通網紅勿再造謠

公路局今直接交通點名「火花羅」勿再造謠。（圖擷自臉書「公路局：公路人﻿」）

連接新北市淡水區與八里區的淡江大橋今（12）日通車，不過有網紅「火花羅」質疑淡江大橋機車道護欄恐釀危險，公路局今直接點名「火花羅」勿再造謠，強調「請勿拍攝施工收尾過程中的影片混淆視聽」。

公路局今在臉書「公路局：公路人的貼文」發文，直接點名交通倡議者、第四維度「火花羅」，要他勿再造謠，不要在用施工收尾畫面來混淆視聽。

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公路局強調淡江大橋各項工程已於5月8日完成整備，並以三點說明澄清：

一、護欄設計符合安全需求：

淡江大橋機車道護欄主要用途為引導車流及區隔空間，與高快速公路供汽車高速行駛所採用的防撞護欄設計標準不同，並不適合直接比對。

二、護欄末端缺口已完成收邊處理：

影片內容為施工期間拍攝畫面，當時尚未完成銜接工程。完工後，所有護欄銜接處均已完成收邊及漸變處理，並無影響安全之缺口情形。

三、燈桿基座螺絲均已完成防護包覆：

影片中所見突出畫面屬施工中的整備階段，並非正式完工通車狀態。目前所有燈桿基座及螺帽皆已完成防護板或包覆處理。

公路局重申淡江大橋為連結淡水與八里地區的重要交通建設，公路局說，公路局對通車前各項檢測與整備工作均秉持審慎態度辦理，務求以安全無虞為最高原則，迎接淡江大橋正式通車。

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