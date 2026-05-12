高雄大寮低收入戶阿嬤病逝後捐款多個單位遺愛人間

志工接送楊姓阿嬤參加活動。（陳美妃提供）

高雄市大寮區楊姓阿嬤4月初病逝，最近包括中庄消防分隊、弘道大寮志工站、華山基金會都收到她的捐款，值得一提的是，楊姓阿嬤是低收入戶，病重時立了遺囑，感謝這些單位平常對她的照護。弘道大寮志工站站長陳美妃說，這是第一次有長輩生前預立遺囑捐款，阿嬤遺愛令人感動。

楊姓阿嬤行動不便坐輪椅，也為慢性病困擾，丈夫過世後與女兒相依為命，女兒3、4年前病後，胞妹幫她請了一位看護，弘道、華山基金會則更早10餘年前就開始關懷阿嬤，彼此並建立良好互動。

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楊姓阿嬤今年3月間住進醫院救治，3月22日委託陳姓鄰居找來律師預立遺囑，但做到一半阿嬤即陷入昏迷，這份遺囑並沒有完成，不過她的胞妹後來從陳姓鄰居處得知遺願後，決定幫她完成，並透過陳姓鄰居分別聯繫受贈單位，表達對他們的謝意，尤其中庄消防分隊經常載她去醫院急救。

陳美妃說，楊姓阿嬤雖然為疾病所苦，經常參加志工站的戶外活動，非常樂觀、客氣，不會自怨自艾，因而鼓舞了其他長輩。她透露，志工站舉辦2019年圍爐餐會時，阿嬤私下拿了1萬元紅包想贊助，不過她本身就是領補助的低收入戶，當場予以婉拒。

陳美妃說，大寮志工站曾收過三位服務長輩及家屬捐款，但前兩位都是長輩往生後家屬捐的，生前就預立遺囑，楊姓阿嬤倒是第一個，感謝她如此支持在地在宅服務。

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