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    首頁 > 生活

    桃市西門國小音樂班畢業音樂會《風的聲音・樂的旅程》5月14日登場

    2026/05/12 10:36 記者李容萍／桃園報導
    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題。（西鬥國小提供）

    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題。（西鬥國小提供）

    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題，5月14日晚上7點於桃園市政府文化局演藝廳舉行，採自由入場，邀請民眾一同感受這場充滿青春與感動的音樂盛宴，為孩子們的努力喝采，也為這段美好的旅程留下難忘回憶。

    市府教育局副局長賴銀奎表示，西門國小音樂班於1982年核准成立，8月成立音樂教育實驗班，1990年8月改制為音樂班，每學年對外公開辦理甄試（不受學區限制），此次活動由市府指導，由西門國小與家長會共同主辦，教育局期待學子們帶來精彩的演出，展現亮眼的學習成果與熱情，歡迎民眾入場為音樂教育加油，讓桃園處處充滿美好樂音。

    西門國小校長王博成也說，此音樂會由陳玟夙、林宜蓁2位專業教師指導規劃，節目內容涵蓋鋼琴、小提琴、單簧管獨奏、弦樂及管樂重奏、管絃樂合奏和合唱等節目。每一段旋律，都是學生成長的足跡；每一個音符，都蘊含著他們對音樂的熱愛與夢想，讓大家能在風的聲音中開心相遇。

    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題。（西鬥國小提供）

    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題。（西鬥國小提供）

    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題。（西鬥國小提供）

    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題。（西鬥國小提供）

    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題。（西鬥國小提供）

    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題。（西鬥國小提供）

    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題。（西鬥國小提供）

    桃園市西門國小音樂班第41屆畢業音樂會，以《風的聲音・樂的旅程》為主題。（西鬥國小提供）

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