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    國道7號將跨越獅龍溪滯洪池 高市串聯產業園區滯洪池增量30倍

    2026/05/12 10:26 記者陳文嬋／高雄報導
    水利局降挖仁武產業園滯洪池。（記者陳文嬋攝）

    水利局降挖仁武產業園滯洪池。（記者陳文嬋攝）

    國道7號將跨越高雄市仁武區獅龍溪滯洪池減少0.14萬噸滯洪量，水利局改推獅龍溪滯洪池串聯仁武產業園滯洪池，整體連通降挖2公尺深，增加滯洪量達4.3萬噸，等於加大加深滯洪量，預計今年底完工，提升整體效能達30倍。

    交通部高速公路局推動國道7號高雄路段新建工程，路線預計跨越獅龍溪滯洪池，未來因橋墩設置及澄觀路復舊新建擋土牆等因素，將減少原有獅龍溪滯洪池0.14萬噸滯洪量，水利局與高公局多次會勘及協調後，由高公局全額委託市府代辦補償設施工程，將仁武產業園區滯洪池降挖2公尺，可增加4.3萬噸滯洪量。

    水利局再將獅龍溪滯洪池串聯仁武產業園滯洪池，整體加大加深滯洪量，提升效能達30倍，遠高於受影響量體，將有效提升仁武區滯洪及減災效益；雖然高公局國道7號主體工程尚未進場施作，水利局已先行啟動代辦工程，總經費3500萬元，工程剛動工，預計今年底完工，提前補強區域防洪量能，也兼顧施工、環境及交通影響。

    水利局說，補償方案選擇於仁武產業園區滯洪池辦理，可免除在獅龍溪滯洪池原址大範圍開挖，維持既有植生護岸及自然景觀，並降低後續維護管理需求；工程產生土方4.3萬立方公尺，也將依環境影響評估規範採土方平衡原則，不外運以減少周邊道路交通衝擊。

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