台東焚化爐濾管頻傳損壞 歲修換掉480根花費近1500萬

台東焚化廠營運以來頻傳污染及損壞爭議。（記者黃明堂攝）

台東縣焚化廠自營運以來，設備維護與操作安全持續引發地方關注。台東縣議員簡維國今天在議會質詢中針對環境保護局的工作報告提出質疑，認為內容對於焚化爐操作細節僅寥寥數行，重點全放在操作費用與垃圾處理量，對於去年發生的黑煙事件及大規模濾管更換工程卻著墨甚少，直指環保局有「避重就輕」之嫌。

簡維國指出，焚化爐在去年更換操作廠商後，曾於3月發生排放超標與黑煙事件，當時已換修50多根濾管，而今年的歲修更是一口氣更換了480根低溫陶瓷濾管。他強調，這批單價高達3萬元的耗材，其設計額定壽命應為3到5年，但部分濾管僅使用1年便損壞，環保局至今卻未能提出正式的「失效分析」報告，讓民眾無從得知設備頻繁損毀的真實原因。

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面對質詢，環保局長黃權煒解釋，台東焚化廠是全台首座採用低溫陶瓷濾管的廠區，供應商目前尚無詳細的資料庫可供參考，目前的3到5年壽命僅是初步估計。黃權煒說明，去年部分濾管損壞是因為地震引發結構位移，導致接頭應力集中而斷裂，且根據合約規範，濾管更換費用是由操作廠商自行負擔，廠商理應會比政府更在意設備效能與損耗狀況。

然而簡維國對於此說法並不買單，他進一步分析，濾管損壞的原因可能涉及機械應力、熱能影響或是化學藥劑（如消石灰、尿素）投入不足等專業參數，不能僅以廠商自付費用為由便疏於監管。簡維國最後嚴正要求環保局必須建立失效分析機制，釐清濾管壽命縮短的邏輯與原因，並重申若因操作不當導致環境污染，受害的是全體縣民，環保局必須負起最終的監督與行政責任。

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