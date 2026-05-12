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    首頁 > 生活

    教育部推動技藝專班 實作導向課程助學生找回自信

    2026/05/12 10:26 記者林曉雲／台北報導
    屏東縣立里港國中餐旅職群學生們，在專業廚房進行烹飪翻炒練習。（圖由教育部提供）

    屏東縣立里港國中餐旅職群學生們，在專業廚房進行烹飪翻炒練習。（圖由教育部提供）

    面對高中技職生比例持續下滑，以及學生升學壓力增加，教育部近年持續推動「國中技藝教育專案編班計畫」，希望讓更多國中生透過實作課程提早探索職涯方向。教育部今（12）日說明，114學年度已攜手全國15個地方政府開辦44個技藝專班，透過餐旅、機械、設計、家政及電機電子等課程，協助學生找到適合自己的學習舞台。

    教育部國教署代理組長張硯凱指出，過去不少學生在傳統學科課程中缺乏成就感，但進入技藝教育課程後，透過實際操作與體驗學習，往往能重新建立自信。近年教育政策也逐漸強調「適性發展」，希望學生不只是為考試而學習，而能提早認識自己的興趣與能力。

    張硯凱表示，技藝專班主要針對國三學生設計，課程比重更重視實作與職群探索，希望協助學生在升學前提早接觸不同產業與技能，避免學生在不了解自己的情況下，只能跟著升學主流選擇普通高中。

    以台東縣賓茂國中為例，學校自106學年度起整合在地高職資源，發展機械、木工、設計、家政、食品及餐旅等多元課程，讓學生從實作中發掘潛能。新北市積穗國中則開設餐旅、設計與動力機械課程，讓學生在實作中學習如何面對挫折與解決問題。

    屏東縣里港國中透過餐旅與設計職群課程，讓學生學習操作咖啡機、製作料理，並建立職涯方向。學校指出，高達96%的參與學生後續選擇銜接技職教育，顯示技藝教育已成為部分學生的重要升學方向。

    另外，高雄市五甲國中已連續15年辦理技藝專班，學校以「紀律為基、技能為本」為核心理念，培養學生專業能力與抗壓性，並長期在技藝競賽中獲得佳績。

    張硯凱表示，技藝教育近年不再只是傳統印象中的「學技術」，而是結合實作能力、問題解決與跨域學習，包括智慧機械、餐飲服務、設計創作等課程，都與未來產業需求高度相關，希望透過技藝專班，讓更多孩子在學習過程中找到自信與成就感，把興趣逐步轉化成專業能力。

    高雄市立五甲國中家政職群學生們，在洗髮實作課互相研究指法角度與力道。（圖由教育部提供）

    高雄市立五甲國中家政職群學生們，在洗髮實作課互相研究指法角度與力道。（圖由教育部提供）

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