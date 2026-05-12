批民航局評估資料舊了 陳其邁：南部24小時機場一定要蓋

郭建盟建議陳其邁卸任前為高雄爭取南星24小時國際機場，陳其邁答詢時強調南部國際機場一定要蓋。（記者王榮祥翻攝）

高雄市長陳其邁今在議會指出，民航局先前評估資料舊了、沒有更新，他個人認為南部24小時機場一定要蓋，這不只是交通問題，更是經濟問題。

民航局4月底在立院交通委員會考察資料中提及南星機場評估，說明外海填海造陸新建機場將面臨與鄰近機場空域、軍方限航區衝突，涉及空域航管、國防戰備體系調整，並須研析場址風向、鄰近地障、地質水文、對周邊港區影響、環境衝擊、營運韌性等議題，需再研議。

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民進黨籍高市議員郭建盟今質詢時，建議市長陳其邁卸任前後可為高雄留下一份大補帖，就是南星計畫區24小時國際機場，或許市長未來會接任院長，更有機會給高雄這份補帖。

陳其邁答詢市政建設是一棒接一棒，對於南星機場的建議，是基於擔任市長的經驗，針對大南方崛起的判斷，相信未來不管中央或地方，一定會有整體考量。

現在半導體先進製程都在南部，台積電6座廠整體產值近1兆，台南沙崙兩奈米晶片持續擴產，還有嘉義的先進封裝；而桃園機場設立目標是服務北部，如今南部產業動能成長非常快，且只是剛起步。

他舉亞歷桑納州鳳凰城機場為例，他在機場與供應鏈廠商聊天，本來只能打橋牌，現在多帶一副麻將，因為該廠已有4個人過去，「所以機場一定要蓋，且應朝24小時」。

陳其邁分析，桃園機場已無法滿足產業需求，且對外交通幾乎飽和、區域交通風險高，基於全台區域平衡角度，台灣需南部國際機場，相信中央一定會審酌整體台灣產業發展。

陳其邁說，過去民航局評估是根據舊資料，沒有最新資料更新，機場不只交通，還是經濟問題，越早做決策越早完工，就能解決許多問題，也包括高雄長期在旗津 小港等區限建等解套。

民航局4月29日報告說明南部新機場正持續評估所涉課題。（資料照、記者洪定宏翻攝）

高雄小港國際機場正進行改建工程。（記者王榮祥攝）

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