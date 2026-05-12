北市抽驗批發市場蔬果 辣椒、豌豆連3個月測出農藥超標

主要不合格品項為芹菜、辣椒及豌豆，其中辣椒、豌豆已連續上榜3個月。（市場處提供）

台北市市場公布，台北農產公司今年4月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗995件蔬果產品，檢驗結果942件合格，另有53件不符合規定，主要不合格品項為芹菜、辣椒及豌豆，其中辣椒、豌豆已連續上榜3個月，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計5831公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

台北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，每日對於進場拍賣之果菜進行農藥殘留之抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。進場果菜凡經抽驗不合格，台北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「臺北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

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市場處每年補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達13000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。另為有效運用檢驗量能，台北農產公司針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

此外，市場處也推薦，立夏到來，天氣漸熱，飲食也宜轉為清爽無負擔，而當季的蘆筍正是餐桌上的好選擇，蘆筍口感清甜爽脆，不論清燙、清炒或涼拌都相當適合夏季食用，建議汆燙1至2分鐘後，以少許鹽或橄欖油調味，即可品嚐原味；也可搭配蒜片快炒，或冰鎮後製成涼拌料理，保留鮮綠色澤與脆口感。蘆筍最佳賞味期約為2至3天，若未立即料理，可採直立冷藏並保持根部微濕，或以保鮮膜、紙巾包覆冷藏，減少水分流失，立夏後順應節氣、品嚐當季蔬菜，就是最簡單自然的夏日飲食方式。

主要不合格品項為芹菜、辣椒及豌豆，其中辣椒、豌豆已連續上榜3個月。（市場處提供）

符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計5831公斤。圖為芹菜。（市場處提供）

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