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    首頁 > 生活

    竹北啟動「毛孩幸福市集」 萌寵日系列活動今18時開放線上報名

    2026/05/12 10:10 記者廖雪茹／新竹報導
    資深毛家長鄭朝方說，​寵物純真的陪伴是生活中最棒的療癒。（竹北市公所提供）

    資深毛家長鄭朝方說，​寵物純真的陪伴是生活中最棒的療癒。（竹北市公所提供）

    本身是資深毛家長的新竹縣竹北市長鄭朝方，率領公所團隊打造友善幸福城市，5月30日星期六將在市西公園啟動「動物方城市—毛孩幸福市集」，推出限量「人寵共食幸福餐盒」，還有專屬毛孩的競速賽、按摩保健和急救CPR，今（12日）晚6點開放線上報名。

    鄭朝方說，​寵物純真的陪伴是生活中最棒的療癒，只要在路邊看到可愛的狗狗，他都會忍不住想上前「擼一下」，非常理解飼主想與毛孩共創美好回憶的心情，因此特別規劃毛孩幸福市集活動，讓大家與心愛的「家人」一起放鬆充電。

    ​這次活動的一大特色，是與在地人氣品牌「阿肥與阿瘦」合作推出的限量300份「人寵共食幸福餐盒」。內含時蔬沙拉、雞肉可頌，以及專屬毛孩的雞肉蔬菜片與漢堡，色香味俱全也兼顧主人與毛孩的營養需求。12日18：00開放線上報名，歡迎手刀報名預約與寵物共食的美好時光；餐盒報名網址： https://reurl.cc/YDGybO 。

    ​此外，還有多項線上報名活動，「毛孩草地友善競速賽」、「毛孩按摩保健」、「寵物急救CPR」等，以上三項活動，同樣於12日18：00開放報名： https://ppt.cc/fI6RSx ，名額有限。更多活動內容，請關注臉書。

    鄭朝方特別呼籲，帶毛小孩出遊時，請務必隨身攜帶「狗便袋」並繫好牽繩。養成良好習慣，市民就能共同擁有一座乾淨、舒適且名副其實的友善動物城市。

    竹北市公所打造友善幸福城市，5月30日星期六將在市西公園啟動「動物方城市—毛孩幸福市集」。（竹北市公所提供）

    竹北市公所打造友善幸福城市，5月30日星期六將在市西公園啟動「動物方城市—毛孩幸福市集」。（竹北市公所提供）

    竹北市「動物方城市—毛孩幸福市集」，推出限量「人寵共食幸福餐盒」。（竹北市公所提供）

    竹北市「動物方城市—毛孩幸福市集」，推出限量「人寵共食幸福餐盒」。（竹北市公所提供）

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