西市場化身時尚舞台 展現旗袍當代風華

復古潮流與現代美學混搭的場域，反差感成為西市場的獨特魅力。（台南市政府提供）

西市場化身時尚舞台！由台南市台灣世界旗袍文化推展聯合會主辦的「世界旗袍．當代風華．旗袍新生」時尚大秀，將於今（12）日17時30分與市定古蹟「西市場」隆重登場，免費開放入場，邀民眾一起共襄盛舉。

經濟發展局長張婷媛指出，西市場自整修完成後，持續導入多元品牌與活動，旗袍走秀以「改良式旗袍」為主軸，結合時尚設計與布料文化，希望透過這類型活動，提升市場品牌形象，同時帶動人流與商機，讓傳統市場走向多元發展。

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台南市長黃偉哲表示，市府積極推動古蹟活化與文化創新，讓歷史能被保存、被體驗，西市場最早創建於1905年，是台南重要的歷史地標與市民生活記憶，透過旗袍時尚秀，讓文化資產轉化為城市創新舞台，展現台南文化與產業並進的魅力。

市場處代理處長林士群說，將持續推動市場發展的特別及多元性，持續強化內容與活動導入，結合文化策展與商業機能，讓市場成為生活、文化與觀光的重要據點，讓市場除了提供日常用品的採買使用之外，亦是融入市民生活的多功能場域。

西市場是日治時期台灣首座公有市場。（台南市政府提供）

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