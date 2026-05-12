基隆市立泳池跳台斷裂害選手受傷 市府擬10日內完成改善

基隆市議員張之豪接獲民眾投訴，日前到基隆市立游泳池辦會勘。圖為拆卸後的第四水道跳台。（民進黨基隆市議員張之豪提供）

使用逾45年的基隆市立游泳池，歷經封館整修，今年3月展開試營運，不料中小學聯合運動會游泳比賽4月下旬登場，建德國中生林建榮參加男子組200公尺自由式時，林建榮站在第4水道跳水，因跳台斷裂往後噴飛，林的腳流血受傷，但仍奮力衝刺勇奪金牌。基隆市政府教育處指出，市府體育場已請承包商於10個工作天內完成改善，維護選手安全，提供更完善的比賽設施。

民進黨議員張之豪指出，4月28日選手跳水時受傷，是嚴重缺失，涉及學生安全，家長都很關心，相關責任要釐清。另更衣、淋浴間也有積水、磁磚破損等問題，日前會勘時，市府允改善。

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教育處指出，已會同設計單位及承商現勘及檢視，將從結構安全、維護保養等委請專業建築師公會及土木包工商業同業公會等專家現勘，亦將委請實驗室針對螺桿、螺帽拉拔試驗。不排除是連續多人頻繁跳水或過重者使用，造成金屬疲勞或基座負荷過重；或跳水者蹬台、角度等導致側向受力過大超過設計承載極限，原因還要釐清。

林建榮的父親表示，跳台安全應加強維護，幸好此次僅破皮流血，如扭到腳或慘摔後果不堪設想，盼正視跳台安全維護，避免意外再發生。

基隆市議員張之豪接獲民眾投訴，日前到基隆市立游泳池辦會勘。圖為拆卸後的第四水道跳台。（民進黨基隆市議員張之豪提供）

基隆市議員張之豪接獲民眾投訴，日前到基隆市立游泳池辦會勘。圖為拆卸後的第四水道跳台。（民進黨基隆市議員張之豪提供）

基隆市議員張之豪接獲民眾投訴，日前到基隆市立游泳池辦會勘。（民進黨基隆市議員張之豪提供）

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