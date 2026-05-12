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    首頁 > 生活

    國中會考倒數4天考生陷茫然感 教師喊：課本拿出來

    2026/05/12 09:41 記者蘇孟娟／台中報導
    中投區國中會考有2.8萬人報考。（記者蘇孟娟攝）

    中投區國中會考有2.8萬人報考。（記者蘇孟娟攝）

    國中會考16（周六）、17日登場，中投區有2萬8324人報考，隨大考倒數4天，不少考生反而陷入無所適從、不知從何下手準備課業的茫然感，居仁國中教務主任張維亮建議，考生這幾天別再做題目，因為練做題目就會出現對、錯的壓力感，尤其不必再練做難題，可以拿出課本或講義，重新把觀念再看一遍，建構好知識架構，從容平常心面對大考即可。

    會考倒數計時，不少家長反映小孩因之前複習再複習，這幾天反有不知從何下手的茫然感，讓家長在一旁看著也跟著慌了起來，張維亮強調，會考是以108課綱為基礎下命題，題目難易度均在中等，考生在最後這幾天衝刺時間，可以拿之前錯題本複習錯誤之處。

    他建議，考生拿出課本把觀念從頭看一遍，讓觀念架構及脈絡更清楚，千萬不要再浪費時間練做題目，因為只要練寫題目就會有答案對或錯的情況，反而有得失心或壓力感，更不必練習難題，反易造成緊張，均不利心情穩定，考前幾天穩定心情最重要。

    他建議，這幾天均要維持6點半起床的正常作息，考試當天7點半到考場最好，以免趕考影響情緒。

    此外，張維亮指出，之前考試當天一定有學生因緊張而鬧肚子或肚子疼，提醒家長考試這兩天的早餐避開牛奶及雞蛋類食物，可以準備檸檬水加蜂蜜，讓考生補充維他命C，有助提高免疫力及精神。

    張維亮指出，考試已近在眼前，這幾天一定力求保養身體健康，不要感冒，若考生還在上補習班，千萬要載好口罩避免風險，以養成好體力上場應試。

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