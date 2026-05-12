守護灌溉水源與觀光安全 苗栗造橋龍昇湖護岸改善工程將完工

苗栗造橋龍昇湖護岸改善工程將完工。（陳光軒提供）

苗栗縣造橋鄉龍昇湖舊名「大潭」，為當地重要農田灌溉水源，且多次為南瓜節舉辦地點，於環湖步道搭設南瓜隧道；不過，因環湖步道受雨水沖刷，地基掏空，社區居民爭取改善，苗栗縣議員陳光軒2年前接獲反映後透過時任立委湯蕙禎辦理會勘研議，後續由立委沈發惠協助爭取，工程順利發包，也於近期改善將報完工，在南瓜節前夕成為地方大禮。

造橋鄉大潭是當地重要的農田灌溉水源，更是每年「南瓜節」吸引眾多觀光客的指標性景點。然而，因環湖步道長年受水流沖刷，導致地基嚴重掏空、基礎失修，經接力爭取，耗資約3900餘萬的「大潭調整池護岸改善工程」將於近期正式完工，保障地方農產與觀光環境。

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工程內容包括新設護岸與土質改良各224.5公尺、設置365公尺欄杆、土質改良處理224.5公尺、並包含堤頭保護與砌石坡面修復，更一併針對湖底進行清淤，大幅提升大潭的蓄水與調節功能。

陳光軒說，當時接獲造橋龍昇社區發展協會理事長暨反坤輿自救會會長陳清鑫陳情後他立刻向湯蕙禎反映，之後透過沈發惠持續大力協助，歷經1年多的施工改善，近期「大潭調整池（龍昇湖）護岸改善工程」已正式報請完工。

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