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    首頁 > 生活

    新北5組身障藝人團隊全新誕生 展現多元音樂風格

    2026/05/12 09:35 記者賴筱桐／新北報導
    新北市5組身障藝人團隊全新誕生，展現多元音樂風格。（圖由新北市勞工局提供）

    新北市5組身障藝人團隊全新誕生，展現多元音樂風格。（圖由新北市勞工局提供）

    新北市勞工局積極推動「身障表演藝術工作者就業協助計畫」，今年透過專業團隊媒合與培力機制，協助身心障礙藝人組成5組風格鮮明的雙人音樂組合，突破過去單打獨鬥的限制，展現「一加一大於二」的藝術能量，成為活動邀約演出的新亮點。

    勞工局指出，本次計畫以「團隊化發展」為核心，透過拍攝影音履歷製作，提升藝人整體形象與曝光機會，並積極媒合企業與商業表演機會，協助身障音樂家邁向穩定就業，這5組雙人組合各具特色，展現多元音樂風貌。

    其中「夢聲」由吳小強與Yuna組成，主打流行音樂路線，以聲音傳遞信念，詮釋「相信夢想，聲音會指引方向」的理念；「奇蹟天使」由手風琴與薩克斯風組成，以深厚情感與生命故事為基底，傳遞堅韌不屈的音樂力量。

    「一起Jam面」由視障音樂碩士陳妍如與鍾方晨攜手演出，融合長笛與鋼琴，展現爵士即興的自由與對話感；「琴逢敵手」結合長笛、豎琴與Beatbox元素，跨界碰撞出創新音樂火花，展現豐富節奏層次。

    「Seraphique（賽拉菲克）」以長笛與小提琴交織出優雅細膩的音色，名稱取自象徵純粹與光的六翼天使，呈現法式浪漫氛圍。

    勞工局表示，透過團體合作，身障藝人不僅提升演出層次，也在彼此理解與支持中，激盪出更多創作可能，鼓勵各界企業及活動單位邀約演出，共同見證這群身障音樂家帶來的動人樂章與無限可能。

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