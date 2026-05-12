新北學子FRC大展身手 奪分區聯盟亞軍、全明星進步獎、團隊永續獎

安康高中榮獲團隊永續獎。（新北市教育局提供）

全球高中機器人競賽「FRC機器人世界決賽」5月初在美國休士頓落幕，新北市教育局長張明文指出，新北市有南山高中、安康高中、格致高中、樹林高中與裕德高中聯隊，以及錦和高中共6校5隊，從全球4000多支隊伍中脫穎而出進入有「機器人界奧運」之稱的世界總決賽，最終格致高中勇奪居禮分區聯盟亞軍，樹林高中與裕德高中聯隊榮獲全明星進步獎，安康高中則摘下團隊永續獎，學子們表現亮眼。

格致高中選手邱彥瑋表示，休士頓賽場節奏非常快，每一場比賽都在挑戰極限，大家從機器維修到與國際隊伍即時協作同心作戰，分區亞軍是投入與努力最好的回報，「運氣讓我們得到機會，但真正帶我們走到最後的，是團隊默契。」

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安康高中選手蔡軒安說，以操作手身分站上世界舞台，留下難忘經驗，面對全球強隊，不只考驗技術，更考驗團隊合作與臨場反應，此次榮獲團隊永續獎，也代表團隊長期投入永續教育、環境保育、SDGs實踐及社會影響力推廣的努力。

樹林高中選手紀宛妤指出，團隊透過系統化方式呈現社區STEAM教育推動成果，其中結合AI應用的特教學習輔具獲得評審高度肯定，榮獲全明星進步獎，讓團隊深刻感受到競賽不只在場上，更在於如何用科技為社會帶來改變。

教育局指出，FRC競賽挑戰性高，學生須在每年1月任務公布後，短時間內完成機器人設計、組裝與程式開發，並在3月區域賽爭取晉級世界賽資格，新北市從2020年起已投入逾6000萬元，系統性推動STEAM與AI跨域人才培育，今年加碼補助每支晉級世界決賽隊伍40萬元，並成功媒合近70家企業挹注超過900萬元資源，串聯課程、競賽培訓與產業支持，市府將持續深化科技教育。

格致高中勇奪居禮分區聯盟亞軍。（新北市教育局提供）

樹林高中與裕德高中聯隊榮獲全明星進步獎。（新北市教育局提供）

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