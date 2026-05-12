新北河濱新亮點！ 鶯歌山水步道將增設地景遊戲場、優化停車空間

鶯歌山水步道周邊營造工程，利用土丘的高低差設置溜滑梯等設施。（模擬圖由新北市高灘處提供）

新北市高灘地工程管理處辦理「大漢溪左岸鳶山堰至鶯歌山水步道周邊體環境營造工程」目前已開工，工程經費508萬元，透過地景式遊戲場建置與停車空間優化，將原本單純的眺景土丘優化為全齡且綠意盎然的複合式休憩場域，以提升大漢溪沿岸遊憩品質並優化設施。

新北市高灘處長黃裕斌表示，大漢溪左岸山水步道景觀優美，是自行車騎士往返新北市與桃園市交界的重要休憩節點，也是市民休憩眺景首選，為滿足多樣化需求，工程利用既有土丘高低落差，設置磨石子溜滑梯，並規劃綜合式擺盪鞦韆設施及具有挑戰的攀爬式遊樂設施，也配置太空漫步、臂力訓練器及大轉輪等體健設施，並採用無縫彈性地墊與人工草皮作為定位分區，打造適合各年齡層的遊戲空間。

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黃裕斌說明，工程除了增設遊憩設施，也包含停車場行人動線優化與景觀綠化，為提升人行穿越安全性，高灘處重新梳理停車場動線，並設置指標系統及行穿線導引，且栽植樟樹、光臘樹、九芎及灌木等台灣原生種，不僅提供遮蔭空間，也營造高綠覆率環境的舒適空間。

高灘處指出，工程施作內容為S型溜滑梯、地景小山洞、攀爬網、攀爬坡及盪鞦韆，營造兼具探索性與挑戰性的兒童活動空間，5月4日開工，預計今年12月完工，完工後，將串聯親子遊憩與生態賞景功能，為鶯歌地區增添舒適的河濱新亮點及休憩小秘境，另提醒民眾，施工期間將有機具進出及局部封閉，需請民眾配合改道。

工程利用土丘高低差設置地景式遊戲場。（模擬圖由新北市高灘處提供）

工程將停車場增加景觀綠化，優化停車空間。（示意圖由新北市高灘處提供）

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