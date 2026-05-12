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    首頁 > 生活

    滯留鋒明報到！西南風加持鋒面各地天氣不穩 明降雨熱區曝

    2026/05/12 09:44 即時新聞／綜合報導
    逐12小時定量降雨預報顯示，明苗栗以北、花東將有明顯雨勢，提醒民眾外出建議攜帶雨具。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    逐12小時定量降雨預報顯示，明苗栗以北、花東將有明顯雨勢，提醒民眾外出建議攜帶雨具。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    今（12日）一道鋒面位於台灣東部外海，北、東下雨機率較高，預估明（13日）另一道鋒面接近台灣並滯留，配合西南風，各地下雨機率都會明顯提高，定量降雨預報曝明降雨熱區分布。

    臉書天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急﻿」指出，今天一道鋒面位於台灣東部外海，帶來些許水氣，東部地區下雨機率較高，北部偶爾也有零星飄雨機會，中部及南部則大致維持晴朗偏熱的天氣。

    明天至週五（15日），另一道鋒面將自中國華南逐漸接近台灣並滯留，同時配合西南風帶來較多水氣，各地下雨機率都會明顯提高，尤其北台灣及中部山區，有局部較大雨勢發生的機會。

    「颱風論壇」指出，這道鋒面預估將在台灣附近擺盪至週五，由於鋒面位置每天略有差異，各地下雨熱區與降雨時間也會跟著變動，預估週三北部、中部、宜花較明顯、週四北部、中部、宜花持續有雨、週五降雨熱區逐漸往中南部、花東移動。

    逐12小時定量降雨預報顯示，明苗栗以北、花東將有明顯雨勢，提醒民眾外出建議攜帶雨具。

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