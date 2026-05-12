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    首頁 > 生活

    台窩灣播種國小校園 18年服務5305位孩童

    2026/05/12 09:22 記者吳俊鋒／台南報導
    台窩灣樂讀協會巡迴南市各國小，舉辦「種下書香種子」活動。（台窩灣樂讀協會提供）

    台窩灣樂讀協會巡迴南市各國小，舉辦「種下書香種子」活動。（台窩灣樂讀協會提供）

    台窩灣樂讀協會每學期巡迴在南市各國小，舉辦「種下書香種子」贈書活動，目前進入山區5所國小扎根閱讀；18年來，該協會服務了263所學校，共有5305位小朋友接受導讀以及獲得贈書，為建構書香台南盡分心力。

    協會前往左鎮區的左鎮與光榮國小、南化區的南化與北寮國小以及玉井區的層林國小，經過6週志工進班導讀後，再設置書攤，讓小朋友挑選自己喜歡的書，帶回家閱讀，並與家人、同學分享。小朋友挑選屬於自己的書，都開心不已，臉上都洋溢著滿足的笑容。2009年起，協會與台南市立圖書館合作，將募集來的消費券資助，用以帶領原偏區學校的弱勢家庭兒童載到書局，讓他們自己挑選一本書。

    縣市合併後，更持續獲得各界贊助，將這項活動擴展到整個大台南；活動模式逐步從原先只是單純贈書，演進到贈書之前先由故事媽媽入班導讀，引導孩子認識各種類型的兒童讀物，再來選書，是項兼具歷史與特色的閱讀推廣活動。

    台窩灣樂讀協會巡迴南市各國小，舉辦「種下書香種子」活動，扎根閱讀。（台窩灣樂讀協會提供）

    台窩灣樂讀協會巡迴南市各國小，舉辦「種下書香種子」活動，扎根閱讀。（台窩灣樂讀協會提供）

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