深度解鎖山城魅力 「野趣東高雄」六大遊程5月登場

兩天一夜的「山城職人・藝陣與土地重生記憶」，見證宋江陣文化傳承。（觀光局提供）

高雄市觀光局今年5月起推出升級版「野趣東高雄小旅行」，規劃20梯次的六大主題遊程，更首度推出兩場「兩天一夜」深度體驗，串聯內門、六龜、茂林、桃源、杉林、美濃及甲仙等東高雄山城區域，帶領旅客深入海拔最高達1500公尺的森林祕境，深度解鎖山城魅力。

高市觀光局長高閔琳表示，東高雄9區擁有豐富多變的山林地貌與珍貴地質景觀，今年特別規劃以「尋蹤神秘岩雕」、「雲端職人」、「山城職人」、「山城藝境」、「茂桃漫遊」等六大主題與20個梯次深入旅遊遊程，讓休閒旅遊從走馬看花轉為深度體驗。

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觀光局指出，六大遊程各具特色，包括首發場「尋蹤神祕岩雕・萬山部落文化深度之旅」，深入茂林萬山部落，在嚮導帶領下踏上古道，探訪國定萬山岩雕遺址；「雲端職人・與1500米森林之約」直達海拔1500公尺的桃源寶山二集團，在紅檜林中品茗原生山茶、體驗季節採果。

「山城職人・農創文化體驗之旅」與「山城藝境・陶語茶香與芋香貓巷之旅」則主打生活美學，串聯美濃菸仕物所、未來超市及六龜禾畝農創，並結合美濃窯陶藝體驗與甲仙特色芋頭文化，打造療癒系藝文小旅行。

今年5月首度推出的兩天一夜深度遊程，著重文化脈絡的串聯，其中「茂桃漫遊」首日走訪茂林龍頭山步道，深入多納石板聚落，體驗原民精緻的建築與編織工藝，晚間下榻寶來溫泉區，次日則前往「kaukau山籟愛玉館」，透過紅肉李DIY手作體驗；「山城職人．藝陣與土地重生記憶」首日由旗糖農創園區開啟序幕，走訪內門順賢宮欣賞藝陣、品嚐總舖師辦桌菜與隘堤咖啡阿嬤的手沖溫度，次日轉往杉林日光小林部落體驗麻繩 DIY，並循著湯姆生古道與美濃民俗村的足跡，尋找百年前的歷史足跡。

觀光局補充，「2026野趣東高雄」各梯次名額有限，額滿為止，每梯次前25位報名者還可獲得早鳥專屬紀念禮。更多資訊請至「高雄旅遊網」臉書查詢。

首發場「萬山部落文化深度之旅」，深入茂林萬山部落，探訪千年文化刻印。（觀光局提供）

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