台灣高教國際影響力再提升 時隔17年台大再獲APAIE 2028主辦權

台灣高教國際影響力再提升，時隔17年之後，台大再獲APAIE 2028主辦權。台大校長陳文章（左）與亞太教育者協會總裁簽訂APAIE 2028主辦合約（記者林曉雲翻攝）

國立台灣大學將主辦「2028年亞太教育者協會（APAIE）年會暨教育展」，由於2028年適逢台大創校100周年，台大表示，此次成功再次取得主辦權別具意義，也象徵台灣高等教育持續深化國際連結。

APAIE是亞太地區最具代表性的國際高等教育交流平台之一，長期促進各國大學、教育機構與高教組織合作，每年年會暨教育展都吸引來自全球的大學校長、國際事務主管、學者及教育機構代表參與，被視為亞太高教界的重要國際盛會。

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台大校長陳文章指出，此次取得APAIE 2028主辦權，不只是對台大國際化成果的肯定，也有助提升台灣高等教育在國際上的能見度。未來將透過會議與教育展，推動更多跨國合作、學生交換及研究交流機會。

台大曾於2011年首次主辦APAIE年會，當時就在校內舉行，並創下當時與會人數新高，成為台灣高教國際交流的重要里程碑。時隔17年再次取得主辦權，也顯示台大在推動國際合作與全球夥伴關係方面，持續獲得國際高教社群信任。

台大表示，APAIE 2028不僅是一場大型國際教育會議，更將成為百年校慶的重要國際活動之一，希望透過這項國際盛會，向世界展現台大的研究能量、辦學成果及台灣高教特色。

教育部也支持台大爭取主辦權。教育部近年持續推動高等教育國際化，包括補助大學推動國際合作、提升境外生招收及強化國際人才交流等，並透過高等教育國際合作基金會，協助台灣大學拓展全球夥伴網絡。

台大指出，未來將與教育部、高等教育國際合作基金會及各界合作展開籌備，希望打造兼具專業、效率與台灣特色的國際高教盛會。

根據APAIE歷年舉辦紀錄，近年年會曾在澳洲、韓國、新加坡、馬來西亞等亞太國家舉辦，2025年則於印度新德里舉行。台灣過去除2011年由台大主辦外，2028年將再次成為主辦國，也讓台灣在亞太高教交流中的角色再度受到關注。

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