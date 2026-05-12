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    首頁 > 生活

    屏東一期稻作提前成熟農民迎來好收成

    2026/05/12 09:07 記者葉永騫／屏東報導
    屏東一期稻作提早收割品質良好。（許展維提供）

    屏東一期稻作提早收割品質良好。（許展維提供）

    屏東一期稻作開始收割了，今年因為氣溫高、雨水少，稻作成熟時間較快，提早了將近一星期，屏東縣議員徐展維表示，由於水稻成長良好，價格不錯，台粳9號契作每台斤12.4元，價格不錯，農民今年有好收成了。

    屏東縣議員許展維表示，今年南部天氣炎熱少雨，在氣溫偏高的情況下，一期稻作成熟的比以往更快，以往要130天生長期才成熟的一期稻作，今年在120天就能夠收割了，提早了快10天，他特別前往收割現場勘查，認為今年的稻米品質不錯，因此能夠賣的好價錢，目前台粳9號每台斤契作收購價為每台斤12.4元，黑糯米每台斤11.2元，價格不錯，今年的農民在辛苦之後可以有好的收成，相當的開心，也期盼在收割期能夠天氣穩定，方便收成。

    但根據中央氣象署天氣預報，屏東在13日起有可能會下雨，因此農民也趕在這一、二天還下雨前趕快收割，如果下雨後有可能影響品質，許展維則提醒農民不要太早收割，一定要等到稻穀成熟後才收割，以免影響品質造成價格下滑。

    屏東一期稻作收割，縣議員許展維現場勘查稻穀情況。（許展維提供）

    屏東一期稻作收割，縣議員許展維現場勘查稻穀情況。（許展維提供）

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