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    首頁 > 生活

    海軍馬公後勤指揮部陳仁傑 獲選全國模範勞工

    2026/05/12 09:00 記者劉禹慶／澎湖報導
    任職海軍馬公後勤支援指揮部陳仁傑，當選全國模範勞工。（澎湖縣政府提供）

    任職海軍馬公後勤支援指揮部陳仁傑，當選全國模範勞工。（澎湖縣政府提供）

    任職於海軍馬公後勤支援指揮部陳仁傑，經由澎湖縣政府薦送勞動部參與選拔，最終從全國各縣市及各單位眾多勞工菁英中脫穎而出，榮獲今年產業勞工組全國模範勞工，在五一勞動節表揚典禮獲得全國模範勞工表揚，澎湖縣務會議上，由副縣長林皆興頒發獎牌1座及獎金2000元予以獎勵。

    陳仁傑服務於馬公後勤支援指揮部船體廠外板組，擔任8等6級技術員，具備一般手工電銲甲級證照，對修艦工程認真負責，執行合忠艇檢修液壓舵機系統工程、合茂艇檢修電機艙、配電間通風馬達及控制箱工程、FACG-91艇艙間氣密檢查工程、中明艦焊補維修工程、成功艦檢修小艇吊架釋放桿插銷固定座工程、中啟艦小艇配件及傾側試驗傾側桿燒焊等工程，其能力卓越表現優異。

    2021年至2025年間修艦工程有功計8項，勤奮不懈為國家及國防安全貢獻一己之力，表現相當傑出，從事工作態度負責盡職，主動積極達成各項任務，與團隊相處融洽，獲選為今年全國模範勞工當之無愧。海軍馬公後勤支援指揮部海二廠，一向是澎湖最大民聘企業，為澎湖創造眾多工作機會。

    澎湖縣政府社會處表示，澎湖縣優秀勞工眾多，肯定澎湖縣勞工辛勤的付出與貢獻，每一年澎湖縣政府都會薦送優秀勞工朋友，至勞動部參加全國模範勞工選拔，以表彰澎湖縣勞動楷模。

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