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    首頁 > 生活

    嘉義水情嚴峻！蘭潭蓄水率跌破兩成、仁義潭剩兩成三

    2026/05/12 09:04 記者蔡宗勳／嘉義報導
    蘭潭蓄水率跌破兩成，進水口成了草原。（記者蔡宗勳攝）

    蘭潭蓄水率跌破兩成，進水口成了草原。（記者蔡宗勳攝）

    清明節過後，幾波鋒面降雨量都不如預期，供應嘉義地區民生及工業用水的蘭潭與仁義潭水庫水位持續探底，蘭潭蓄水率昨天跌破兩成關卡，只剩19.8%、蓄水量182萬噸，仁義潭23.1%、568萬噸，兩水庫合計剩下750萬噸，水情令人憂心。氣象預報嘉義地區即將變天，而且將連下好幾天的雨，嘉義鄉親寄望這波鋒面帶來豐沛雨水，而且要下在集水區與水源區，才能解決缺水危機。

    因應嘉義地區緊張的水情，水利署早就啟動區域調度機制，透過雲林湖山水庫及台南曾文水庫、烏山頭水庫支援供水，控管蘭潭與仁義潭每日出水量壓低至10萬噸以下，以9萬噸為原則，盼能延長供水時間。

    目前的降雨預測顯示，雖然5月初有幾波零星鋒面，但對南部水庫的「進補」有限，真正的緩解可能仍須等待5月中旬之後的典型梅雨滯留鋒面。

    根據中央氣象署預報指出，今天起鋒面接近，天氣逐漸不穩定，東半部地區、西半部山區易有午後雷陣雨。預測嘉義地區週四降雨機率90%，週五80%及週六75%為最顯著的期間，期待這波雨下對地方而且雨量要能夠解渴。

    蘭潭蓄水率跌破兩成，大面積的庫底浮現。（記者蔡宗勳攝）

    蘭潭蓄水率跌破兩成，大面積的庫底浮現。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫蓄水率面臨兩成保衛戰。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫蓄水率面臨兩成保衛戰。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫水位直直落。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫水位直直落。（記者蔡宗勳攝）

    蘭潭水庫已經蓄水率跌破兩成關卡。（記者蔡宗勳翻攝）

    蘭潭水庫已經蓄水率跌破兩成關卡。（記者蔡宗勳翻攝）

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