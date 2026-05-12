台語學霸出列！南女中詹閔晰橫掃3冠最吸睛

台南女中學生詹閔晰（中）接受成大台文系教授兼基金會執行長蔣為文（左）、基金會董事鄭邦鎮（右）頒獎。（發枝台語基金會提供）

為鼓勵學生學習台語、深化本土語言教育，蔣發太孫玉枝台語文教育基金會（簡稱發枝台語基金會）與國立台南女中合作設立台語文獎學金，今年共有11位表現優異的學生獲獎，展現台語文化向下扎根、持續傳承的成果。

其中，詹閔晰表現最為亮眼，一舉囊括3冠包括全年級學期成績第1名、台南市114學年度語文競賽決賽台語字音字形第1名，以及全國114學年度語文競賽決賽台語字音字形第1名，實力備受肯定。她自國小就讀海佃國小時，在台語教師馮勝雄指導下奠定基礎，進入台南女中後持續精進，在校方與基金會資源支持下，學習成果持續躍升。

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此外，2年級學生陳琝宜通過成功大學台語認證高級（C1）檢定，語言能力表現出色。詹、陳兩人皆表示，學習台語不僅是興趣，更是一種使命，未來將以成大台文相關科系為升學目標，並投入師資培育，期盼成為推廣台語的教育者。

本屆獲獎名單包括「蔣發太賞」林書帆、詹閔晰；「蔣化余纏賞」張瑋珊、謝聖棻、吳昕霓、楊子萱；「林茂生賞」陳琝宜、方品喬、吳苡樂；「王育霖賞」廖育琪；「王育德賞」陳忻瑜；「巴克禮賞」及「甘為霖賞」皆由詹閔晰獲得。

頒獎典禮日前於台南女中大禮堂舉行，由成大台文系教授、基金會執行長蔣為文與董事鄭邦鎮等人出席頒獎。

基金會成立宗旨在於推動「台灣學」教育，促進台語文標準化、普及化與國際化，並呼應聯合國所倡議的文化多樣性與母語保存精神。蔣為文指出，獎學金以多位對台語及台灣文化貢獻卓著的人物命名，包括林茂生、王育霖、王育德、巴克禮、甘為霖與鄭兒玉等，盼也喚起社會大眾認識前人的貢獻，延續台灣語文文化發展。

台南女中學生陳琝宜（右）接受基金會執行長蔣為文（左）頒獎。（發枝台語基金會提供）

4月29日於台南女中大禮堂舉行頒獎儀式。（發枝台語基金會提供）

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