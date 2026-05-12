雲林囝仔轉大人 高中職生挑戰雲嘉五連峰

參加雲林高中職成年禮讚與山野教育初探活動的學生，許下成年承諾。（記者黃淑莉攝）

雲林高中職學生成年禮今年不一樣，將從今（12）日起分梯次挑戰「雲嘉五連峰」，透過登山健行學習面對、挑戰與超越挑戰，成為有責任感的大人。

2026雲林縣高中職學生成年禮讚與山野教育初探活動今天起跑，昨天大會師由縣長張麗善為與會學生戴冠、負重授仗，象徵轉大人，並邀請乜寇‧索克魯曼老師為入山儀式祝禱。

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縣府教育處長邱孝文指出，成年禮古代稱冠禮與笄禮，男子20歲需結髮加冠、女子15歲梳髻插笄，象徵邁入成年，目前內政部國民禮儀範例以滿18歲為成年禮對象，認可學子具法律行為能力，也期許言行舉止能符合道德規劃，為社會貢獻一己之力。

邱孝文說，為讓雲林子弟都能更識自己家鄉，將來以家鄉為榮，每一個國中生畢業前要到華山教育農園或四湖三條崙海洋教育中心，體驗兩天一夜的環境教育。高中職學生則透過成年禮，設計相關課程，讓學生走入山林，從登山歷程中認識自己應該背負的責任。

張麗善表示，成年禮後轉大人，代表高中職學生學業完成，進入另一階段開始，不管是升學或就業，都要面對人生挑戰，也要勇敢承擔家庭或社會的責任，透過山野教育讓孩子學習面對挑戰時，如何有勇氣、有智慧去挑戰及超越。

教育處表示，今年參與成年禮學校有麥寮高中、斗南高中、土庫商工、斗六家商、北港高中、西螺農工、虎尾農工、文生高中、北港農工、維多利亞高中、華德福高中、蔦松藝術高中等12校463位學生。

雲林高中職成年禮讚與山野教育初探活動，將攀登雲嘉五連峰，行前由乜寇‧索克魯曼老師為入山儀式祝禱。（記者黃淑莉攝）

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