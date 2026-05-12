台東縣府出版原住民傳統醫療保健專書 紀錄百位長者應用經驗

台東縣政府推動傳統醫療保健計畫，出版「原來，你醫植都在」新書。（台東縣府提供）

台東縣政府推動傳統醫療保健計畫，經過田調訪談並記錄出版「原來，你醫植都在」，集結記錄排灣族、阿美族、卑南族、布農族四大族群50種部落常見植物與100位長者的生命記憶，同時呈現縣府七年來持續推動原住民族傳統醫療的重要發展歷程。

縣府自109年起即與台東大學老師張育銓合作，在文健站推動原住民族傳統醫療保健計畫，以文化健康站為基地進行多元嘗試，推廣原住民族傳統醫療，結合飲食、共耕園及傳統植物等知識體系，從田野踏查、知識累積、復耕實踐到跨世代對話，引導長者從生活經驗出發，建構並實踐傳統知識系統。

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去年八桑安、南竹湖、長光、比西里岸、都歷、和平、東河、都蘭、利吉、新興、嘉蘭、永康、建和、賓朗、利嘉、巴布麓等16個文化健康站照服員透過編輯小組工作坊形式，由東台灣研究會文化藝術基金會鄭漢文董事長與執行團隊規劃，帶領照服員從分享、訪談到深度描寫，逐步書寫出人與植物之間的共生智慧，並邀請專家學者協助進行內容校訂與討論，歷經一年半的修正與整合，終於在今年5月出版。

縣府原民處處長高忠雲表示，傳統醫療保健是原民處近年來的重要推動項目之一，從小規模實踐到集體書寫，當年在共耕園種下的種子，如今已逐漸結出豐碩成果，將持續攜手文化健康站，不僅守護長者身體健康，更致力於保存文化記憶，讓長者的生活智慧持續轉化為文化照護的重要養分。

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