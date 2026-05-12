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    首頁 > 生活

    員工扮吊死鬼險被勒死 「邏思起子」發聲明配合調查

    2026/05/12 07:56 即時新聞／綜合報導
    「邏思起子」女員工扮鬼嚇人時險遭勒斃，送醫搶救後仍在觀察中。北市勞動檢查處昨稽查後發現3項缺失，對此「邏思起子」發表聲明，強調將「勇於承擔應負之責任」。（圖擷取自「邏思起子」官網）

    「邏思起子」女員工扮鬼嚇人時險遭勒斃，送醫搶救後仍在觀察中。北市勞動檢查處昨稽查後發現3項缺失，對此「邏思起子」發表聲明，強調將「勇於承擔應負之責任」。（圖擷取自「邏思起子」官網）

    台北市信義區知名密室逃脫「邏思起子」旗艦店的吳姓女員工10日晚間扮演「吊死鬼」角色準備對玩家進行驚嚇演出時，疑似因繩索道具問題窒息而送醫搶救，目前仍在觀察中。北市勞動檢查處昨（11日）稽查後發現3項缺失，已要求「邏思起子」停業，對此「邏思起子」發表聲明，強調將「勇於承擔應負之責任」，暫停營業配合調查。

    「邏思起子」11日晚間發表聲明指出：「針對日前發生夥伴於工作場所受傷之意外事件，本公司於事件發生當下已立即協助受傷夥伴就醫，並持續追蹤康復狀況。在此，我們謹向受傷夥伴及其家屬致上最深切的慰問。」

    聲明中強調，「目前我們正全力配合相關單位進行調查，並虛心接受專業指導與改善建議。我們深知，員工安全是企業經營中最不容忽視的責任。因此，我們會以最審慎的態度面對本次事件，並將進行最徹底的事故原因調查與安全稽查，包含重新檢驗現場動線與風險評估、強化員工教育訓練及緊急應變措施等，以杜絕任何意外再次發生。」

    聲明提到：「為展現對職安環境建構的決心，於調查程序及改善措施全數完成並確認安全無虞前，我們已暫停營業，針對所有預約的顧客亦將陸續完成退費，確保顧客權益。本公司對於各界的批評與指教，誠心接受，對於應負之責任，勇於承擔。」

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