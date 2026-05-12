為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    偏鄉也能飛越國境 恆商學子勇闖歐洲航太培訓計畫

    2026/05/12 07:57 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆商學子勇闖歐洲航太培訓計畫。（記者蔡宗憲攝）

    恆商學子勇闖歐洲航太培訓計畫。（記者蔡宗憲攝）

    國立恆春工商電子科與資訊科兩位學子陳秉鴻、王怡雯，近日在競爭激烈的教育部「青年百億—翼起飛越布拉格圓夢助力」計畫中脫穎而出。全國僅有的5個名額中，恆春工商就強佔2席，他們將於8月踏上為期21天的歐洲航太專業培訓之旅。這不僅是學子的榮耀，更印證了學校主任林維寬深耕20年的飛行機器人教育已在偏鄉開花結果。

    此次入選的陳秉鴻與王怡雯，在林維寬的鼓勵下，憑藉著過去在各項飛行機器人競賽中的豐富履歷，以及在三天高壓成長營中的積極表現，順利獲得前往捷克布拉格與奧地利參訪航太頂尖大學、產業及航空博物館的機會。每人近28萬元的交通、食宿及生活津貼全由教育部全額補助，讓偏鄉學子得以無後顧之憂地追尋航太夢。

    「偏鄉的科技教育不能等，台灣更要培養自己的航太人才！」林維寬說，投身飛行機器人教育已長達20年。他回憶，一得知此計畫，便立刻舉辦說明會，協助學生整理資料，並在背後陪伴他們熬過緊湊的甄選過程。

    恆春工商校長何峻誠感性表示，自己過去在台東關山服務，如今來到屏東恆春，對偏鄉資源相對弱勢深有同感。因此，他上任後不斷奔走，為學生爭取各界資源。得知學生報名後，他便全力指示行政單位支援，讓偏鄉孩子也能在全國性徵選中發光發熱。

    為了讓這份航太夢能持續扎根，校方近期也在屏縣府與民航局的支持下，積極爭取校園周邊訓練空域。兩位獲選同學興奮說，期待在歐洲遊學之旅後，能帶著滿滿的專業知識回饋家鄉，用科技力「翻轉」自己的人生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播