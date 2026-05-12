偏鄉也能飛越國境 恆商學子勇闖歐洲航太培訓計畫

恆商學子勇闖歐洲航太培訓計畫。（記者蔡宗憲攝）

國立恆春工商電子科與資訊科兩位學子陳秉鴻、王怡雯，近日在競爭激烈的教育部「青年百億—翼起飛越布拉格圓夢助力」計畫中脫穎而出。全國僅有的5個名額中，恆春工商就強佔2席，他們將於8月踏上為期21天的歐洲航太專業培訓之旅。這不僅是學子的榮耀，更印證了學校主任林維寬深耕20年的飛行機器人教育已在偏鄉開花結果。

此次入選的陳秉鴻與王怡雯，在林維寬的鼓勵下，憑藉著過去在各項飛行機器人競賽中的豐富履歷，以及在三天高壓成長營中的積極表現，順利獲得前往捷克布拉格與奧地利參訪航太頂尖大學、產業及航空博物館的機會。每人近28萬元的交通、食宿及生活津貼全由教育部全額補助，讓偏鄉學子得以無後顧之憂地追尋航太夢。

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「偏鄉的科技教育不能等，台灣更要培養自己的航太人才！」林維寬說，投身飛行機器人教育已長達20年。他回憶，一得知此計畫，便立刻舉辦說明會，協助學生整理資料，並在背後陪伴他們熬過緊湊的甄選過程。

恆春工商校長何峻誠感性表示，自己過去在台東關山服務，如今來到屏東恆春，對偏鄉資源相對弱勢深有同感。因此，他上任後不斷奔走，為學生爭取各界資源。得知學生報名後，他便全力指示行政單位支援，讓偏鄉孩子也能在全國性徵選中發光發熱。

為了讓這份航太夢能持續扎根，校方近期也在屏縣府與民航局的支持下，積極爭取校園周邊訓練空域。兩位獲選同學興奮說，期待在歐洲遊學之旅後，能帶著滿滿的專業知識回饋家鄉，用科技力「翻轉」自己的人生。

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