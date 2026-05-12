明年禁用廚餘養豬 南投民眾年底有望獲廚餘機補助

竹山鎮公所設有小型廚餘處理設施，透過「全量去化」處理，把廚餘轉化成有機土。（竹山鎮公所提供）

為防堵非洲豬瘟，明年起全國禁用家戶廚餘養豬，南投縣每天產生約30噸廚餘，針對多位議員關切縣內廚餘去化問題，南投縣環保局長李易書表示，目前縣內包括南投市、竹山鎮、魚池鄉及仁愛鄉均有小型廚餘處理設施，約可去化縣內半數廚餘，縣府也計畫年底編列300萬元預算，重啟補助民眾購買家用廚餘機，從源頭去化廚餘。

議員陳玉鈴、陳宜君、沈夙崢、吳棋楠及廖梓佑等人在議會質詢時，關切明年起全國禁用家戶廚餘養豬，縣內廚餘如何去化問題，包括建議加強輔導推動以黑水虻幼蟲分解廚餘、補助民眾購買家用廚餘機，以及提前規劃學校營養午餐廚餘處理設施等，避免屆時廚餘無處可去，造成民眾亂倒廚餘，衍生環境髒亂、蚊蠅孳生及鼠患等問題。

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李易書指出，縣內包括南投市、竹山鎮、魚池鄉及仁愛鄉均有小型廚餘處理設施，約可協助去化縣內半數廚餘，其餘廚餘將瀝乾後外運焚化，目前包括台北市、新北市及台中市都採此方式處理部分廚餘，也計畫年底編列300萬元預算，重啟補助民眾購買家用廚餘機。由於目前家用廚餘機型式更多元平價，民眾採購意願應會更高，藉此鼓勵民眾從源頭根本去處廚餘。

此外，縣府在南崗工業區規劃設置的有機廢棄物資源化中心，也預計2年內建置完成，屆時即可完全解決縣內廚餘去化問題。

教育處長王淑玲指出，縣府已盤點各校營養午餐廚餘量，計畫採購適合各校的廚餘處理機解決廚餘去化問題。

家用廚餘機製作出有機肥料，可於家中盆栽、菜園施肥。（資料照）

明年起廚餘禁養豬，南投縣政府擬年底重啟補助民眾購買家用廚餘機。（資料照）

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