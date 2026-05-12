首波滯留鋒面報到 專家說明5特徵：慎防強對流、劇烈天氣

「林老師氣象站」指出，今年的首波滯留鋒面今日起就會報到，並指它具有5點特徵，包含影響時間久、降雨強度大、影響範圍廣、劇烈天氣多、鋒後降溫顯著。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今年的首波滯留鋒面今日起就會報到，預估至少會影響到週五，專家對此列出影響時間久、降雨強度大、影響範圍廣等5大特徵，並指週三至週四雨勢最明顯，且鋒面將從北向南緩慢移動，期間也須留意劇烈天氣多，且鋒後降溫顯著。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日鋒面在華南醞釀，白天各地仍偏暖熱，中部以北中層雲逐漸增多、偶有飄零星小雨的機率，山區午後及東半部較明顯。今日各地區氣溫如下：北部21至31度、中部21至34度、南部21至36度、東部19至34度。

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吳德榮表示，明日、週四梅雨季第3波鋒面逐漸南下，北部、東半部及中部轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。週五鋒面南移，各地有局部陣雨或雷雨。週三至週五應注意對流胞伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」的影響。週六鋒面續南移至巴士海峽，各地好轉、天氣暖熱，中南部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮提到，下週日至週四鋒面遠離，大氣日趨穩定、白天熱如夏，山區午後仍有局部短暫降雨，機率逐日降低。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今年的首波滯留鋒面今日起就會報到，並指它具有5點特徵，包含影響時間久、降雨強度大、影響範圍廣、劇烈天氣多、鋒後降溫顯著。

「林老師氣象站」說明：

第1、影響時間久：預估至少會影響到週五，共計4天（或以上）。

第2、降雨強度大：受滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，環境水氣增多，下雨機會同步增大。今晨起，中部以北地區就有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東地區則有零星短暫陣雨或雷雨，其它地區維持為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨；週三至週四雨勢最明顯，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；週五鋒面南移，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

第3、影響範圍廣：滯留鋒面隨時間自北向南緩慢移動，今日，中部以北及宜花東地區影響顯著；明、後天，全台都有機會降雨，其中，中部以北地區最為明顯；大後天，換中南部地區降雨轉趨顯著。

第4、劇烈天氣多：滯留鋒面影響期間，常易伴隨雷電、強風，有時甚至有冰雹等劇烈天氣現象。除南來氣流帶來豐沛水氣供輸外；加上地形效應與鋒面抬升作用，上升氣流旺盛，遇到高空冷空氣即有機會產生劇烈對流。

第5、鋒後降溫顯著：滯留鋒面影響期間，由於降雨降溫；加上，鋒後冷空氣的逸入，預估週三至下週日降溫轉趨顯著。中部以北及宜花地區將降至20至23度，台東及澎湖地區23至25度，南部地區低溫24至25度。

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