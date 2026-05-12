05/12 各報重點新聞一覽

美國資深官員表示，美國政府對台灣通過的軍購條例感到失望，希望未能通過部分的資金能夠到位。圖為國軍銳鳶二型無人機。（資料照）

自由時報

立院通過的軍購金額 美國相當失望 美高級官員：盼未通過的部分也能到位

立法院上週三讀通過七八〇〇億元軍購特別條例，大砍政院版四七〇〇億元。中央社報導指出，有美國資深官員匿名表示，美國政府對台灣通過的軍購條例感到失望，希望未能通過部分的資金能夠到位。對此，外交部長林佳龍昨日表示，如何展現台灣自我防衛決心與能力，表現於國防預算，希望國會朝野合作補救，讓國防預算支持安全政策。

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台美協議2500億美元政府信用擔保 企業赴美國家融保 15家行庫響應

針對台美協議中二五〇〇億美元政府信用擔保，國發會已規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，預計五月底啟動。國發會主委葉俊顯昨表示，已有十五家銀行表達參與意願，包括八大公股銀行及中信銀行等，根據經濟部掌握資料，目前有意赴美投資的廠商申請總額初估約三五〇億美元。

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台北密室逃脫驚傳意外 女員工扮吊死鬼 繩勒頸險喪命

台北市信義區著名密室逃脫遊戲店「邏思起子」前晚發生驚悚意外，卅歲吳姓女員工扮演「吊死鬼」時，遭繩索勒住頸部窒息，一度失去生命跡象，所幸現場人員緊急將她救下，送醫搶救恢復心跳，吳女家屬不滿店家處置，對業者提出過失傷害及過失致重傷害告訴，警方已將公司負責人函送偵辦。

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聯合報

川習會14日登場 美不希望因台灣議題拖慢談判

美國與中國大陸昨天公布美國總統川普訪陸行程，川普預計台灣時間十三日晚間抵達北京，十四日與大陸國家主席習近平會談。華爾街日報報導，美國官員說，川普在這次川習會的準備中，並未包含改變美國對台立場的計畫。

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陽光行動／碳費開徵… 碳權配套牛步 企業競爭力隱憂

今年五月，台灣首度開徵碳費。只不過，碳費上路後，卻更加凸顯了台灣的碳權稀缺問題，比起繳交碳費，業界更擔心，台灣碳費、碳權配套措施還在起步階段，若政府不加快腳步，那麼，五年之後，也就是二○三○年時，企業將面臨嚴重的國際競爭力問題。

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中國時報

美陸官宣 川普5／13抵北京

白宮發布美國總統川普訪陸行程，指川普預計13日晚間抵達北京，展開3天2夜的訪問，華府14日上午將與大陸國家主席習近平舉行峰會，白宮正式公布的行程，比原傳出的2天1夜多出1天。大陸外交部確認川普將於13日至15日進行國是訪問，並稱兩國元首將就雙方關係以及世界重大問題，深入交換意見。

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普利司通新竹廠停工 大裁551人

難敵成本壓力，成立44年的台灣普利司通新竹湖口廠走入歷史。國內輪胎大廠台灣普利司通11日宣布，即日起停止新竹廠生產作業，結束製造業務，並轉型為以銷售與服務為主，此次關廠受影響勞工數共551人。勞動部呼籲公司方必須展現最大誠意實質協商，盡可能接受工會所提訴求。

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國發會規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，預計5月底啟動，國發會主委葉俊顯昨表示，已有15家銀行表達參與意願。（國發會提供）

著名密室逃脫遊戲店「邏思起子」女員工扮演「吊死鬼」，遭繩索勒住頸部窒息，一度失去生命跡象，家屬提告店家。（圖為遊戲宣傳海報）

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