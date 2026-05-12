後龍人注意！週日「全民篩檢」維真國中登場 補助「無痛大腸鏡」

後龍人注意！週日「全民篩檢」維真國中登場。示意圖，與此次篩檢無關。（資料照）

癌症高居國人死因榜首超過40年，定期篩檢重要性不言可喻。苗栗縣政府衛生局攜手後龍鎮公所、大千綜合醫院等單位，將於17日早上7點30分至上午10點30分，在維真國中學生活動中心舉辦「全民篩檢 健康久久」活動。除了多項免費癌篩，大千醫院更祭出加碼好康，針對糞便潛血檢查陽性者，將補助3000元無痛大腸鏡麻醉費。

苗栗縣長鍾東錦指出，根據衛生福利部113年度資料，苗栗縣癌症標準化死亡率為每10萬人口118.4人，其中後龍鎮的死亡率高達444人，明顯高於全縣平均。鍾東錦強調，男性癌症死亡率約為女性的1.7倍，呼籲鄉親透過定期篩檢，把握黃金治療期，共同邁向「幸福苗栗」願景。

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縣府衛生局表示，活動提供完善的整合式服務，項目包含四大癌篩：乳房攝影、子宮頸抹片、口腔黏膜檢查、糞便潛血檢查；抽血及尿液檢查；胃幽門螺旋桿菌檢查（限量100名）；低劑量肺部電腦斷層（LDCT）。

有意參加的民眾，活動當日務必攜帶健保卡及身分證以確認資格；若要進行「成人預防保健抽血」，請於前一日深夜10點起禁食、禁水，現場將備有早餐供受檢民眾享用。

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