高雄「蚵仔寮助人網」啟動 芥菜種會陪伴漁村弱勢家庭自立

基督教芥菜種會啟動「蚵仔寮助人網」，透過系統化資源連結，陪伴脆弱家庭在漁村重新站穩腳步。（芥菜種會提供）

高雄市梓官區蚵仔寮漁港以觀光與現流魚貨享有盛名，家長多從事長期討海和高勞力工作，孩子在課後常處於沒人關心陪伴窘境，基督教芥菜種會啟動「蚵仔寮助人網」，透過系統化資源連結，陪伴脆弱家庭在漁村中重新站穩腳步，邁向自主生活的「扶立」願景。`

芥菜種會執行長李肇家表示，自2024年團隊著手進行在地需求評估，體認到兒少的成長現況，常受生活環境與社會支持力度的交互影響，至今已在梓官區域累積陪伴60戶經濟弱勢家庭及77名兒少。

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「兒少陪伴是走入社區的第一步，也是轉動家庭契機的開始。」李肇家說，芥菜種會作為助人平台，積極呼召社區、學校、企業、教會等多方投入，共織在地助人網絡以守護家庭的決心，蚵仔寮助人網現階段將以「陪伴教育」為重點，除每週三持續在蚵寮國中進行USR課程，據點每週六也規劃桌遊、手作、職能探索及在地社區導覽培力等課程，引導孩子在關係互動中建立自信。

蚵仔寮據點啟動後，服務區域將以梓官區為核心，延伸至岡山、橋頭、楠梓等鄰近7個區域，未來也將開辦家長成長團體，藉由親職支持緩解照顧壓力，由內而外強化家庭支持功能，陪伴脆弱家庭邁向自立生活。

芥菜種會呼籲社會大眾共同關注偏鄉與沿海地區的家庭需求，讓陪伴成為社區最堅實的防線，重塑家庭的平安喜樂，更多認識芥菜種會助人網，可參考網站https://msm.org.tw/Hs339。

芥菜種會執行長李肇家說，「兒少陪伴是走入社區的第一步，也是轉動家庭契機的開始。」（芥菜種會提供）

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