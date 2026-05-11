教長送大禮！屏東新園圖書館落成 百萬購書金待申請

屏東新園鄉立圖書館啟用，縣長周春米、教育部長鄭英耀及國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤等人，今天到場見證新園鄉的文化新地標。（記者陳彥廷攝）

新園鄉立圖書館今天正式落成啟用，坐落於稻田環繞的全新書香地標，以「全齡化閱讀」為核心，不僅全面升級閱讀服務品質，更提供鄉親一處兼具藝文推廣與多元學習的公共交流場域，深化在地閱讀力，教育部長鄭英耀前來祝賀還帶來「百萬元」大禮，他請鄉公所購書要有關台灣在地故事書籍，盼讓鄉內學生、鄉親更了解自己的家鄉與土地。

嶄新的圖書館矗立在稻田中，成為文化新地標，縣長周春米、教育部長鄭英耀及國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤等人，今天到場見證新園鄉的文化新地標，鄉長方冠丁說，舊館空間狹小老舊甚至漏水，環境克難，他上任後著手規劃，於2020年提案購蓋新館。

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時任立委的縣長周春米協助向教育部爭取經費，獲得「提升公共圖書館閱讀環境計畫」補助4400萬元，新園鄉公所自籌1600萬元，於2023年7月動土。方冠丁表示，完工為其對選舉承諾的兌現，如今有了新圖書館，不遠處還有共融公園，歡迎鄉親前來徜徉書香之中，透過良好的閱讀環境培養終身受用的文化氣息，形塑出專屬於新園的閱讀風景，耕耘文化的力量。

周春米指出，當初基地與共融公園易地造成動工時間延後，她爭取不讓預算被收回，如今圖書館落成啟用，未來此圖書館除不同需求規劃1至4樓分層分眾服務，亦配合在地民眾的閱讀習慣設置「漫畫專區」及「類型小說區」，二樓戶外還設計景觀露台，可直接遠眺西側翠綠稻田，書香與稻浪共伴，讓鄉親在日常生活的忙碌之餘，擁有靜心放鬆、沉浸書香的心靈角落。

鄭英耀則是捎來大利多，他說，屏東縣包括潮州青年圖書館，還有九如的圖書館，動作都非常快，現在新園鄉立圖書館落成，他希望學子能夠閱讀更多有關於台灣在地史地或是文化的書籍，將框定100萬元的購置新書經費，由鄉公所購書，讓學子、鄉親能夠更認識自己所在新園、屏東與台灣。

新園鄉立圖書館新館坐落在稻田間，稻香伴著書香更加芬芳。（記者陳彥廷攝）

新園鄉長方冠丁說，舊館空間狹小老舊甚至漏水，環境克難，他上任後著手規劃，於2020年提案購蓋新館。（記者陳彥廷攝）

教育部長鄭英耀前來祝賀還帶來「百萬元」大禮，他請鄉公所購書要有關台灣在地故事書籍。（記者陳彥廷攝）

圖書館除不同需求規劃1至4樓分層分眾服務，亦配合在地民眾的閱讀習慣設置「漫畫專區」及「類型小說區」。（記者陳彥廷攝）

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