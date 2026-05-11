慈濟60週年跨宗教齊聚 樞機主教嘆證嚴法師帶動人間善行

慈濟證嚴法師邀請多國宗教與人道組織代表齊聚花蓮交流。（慈濟提供）

慈濟60週年活動之際，邀請多國宗教與人道組織代表齊聚花蓮交流，包括彼得．涂克森樞機主教（Cardinal Peter Turkson）、教廷大使館代辦馬德範（Stefano Mazzotti）、獅子山天主教明愛會彼得神父（Father Peter Konteh）、美國希利基金會等貴賓均前來拜會。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文與國際長曾慈慧代表歡迎，分享雙方多年來在婦女農耕、社區清潔及急難援助等國際人道合作的共善，曾慈慧國際長更轉呈聯合國信仰組織委員會致贈給證嚴法師的匾額，象徵國際信仰團體對慈濟跨宗教奉獻的高度肯定，共同凝聚守護世界的善念力量。

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涂克森樞機主教向證嚴法師致上祝福。他表示，慈悲不是一種情緒，而是智慧，在慈濟看到證嚴法師與慈濟人以慈悲帶動人間善行。慈悲與愛是共同的核心價值，而彼此溝通的語言，正是大愛與尊重，讓大家都能站在同一個平台上，攜手為世界付出。

林之鼎神父表示，自己長期研究西方哲學與東方哲學，尤其是佛教「緣起性空」的思想，思考從理論層面為世界帶來和諧。但若沒有像證嚴法師這樣身體力行的大愛實踐，再好的理念也難以真正落實。期待未來能與慈濟攜手，將理論與實踐結合，共同為世界付出。

天主教明愛會彼得神父感謝慈濟提供資源與五穀粉，讓獅子山營養不良的孩子補充能量。美國希利基金會代表也表示與慈濟互動能感受到溫馨。

有「亞洲諾貝爾獎」之稱的麥格塞塞獎基金會主席蘇珊．阿凡（Susanna B. Afan）指出，證嚴法師曾於1991年獲頒麥格塞塞獎，時隔35年看到證嚴法師持續帶領慈濟志工投入，期盼各宗教的愛能串連起來，帶動世界和平。

顏博文執行長表示，基金會幫助中東戰火下的難民，提供醫療、糧食及心理支持，也到協助非洲的教育、農耕合作。慈濟將持續與全球志同道合的組織攜手，不分宗教與國界，為苦難眾生提供即時且長遠的關懷。

證嚴法師說，60年前的花蓮資源缺乏、交通不便，看見許多貧苦人家的生活艱辛，因此萌生為苦難眾生付出的念頭。世間苦難需要大家一起投入，付出愛可以從生活中的小事做起，每天付出一點點，就能凝聚成為幫助苦難眾生的大力量。

證嚴法師表示，長年與天主教、基督教、伊斯蘭教等宗教人士互動，始終認為大家都擁有共同的善心與愛心。宗教只是文化形式不同，只要是正信宗教，都能教導人心向善、守規守戒，因此更應彼此尊重、互相感恩。

麥格塞塞獎基金會主席蘇珊．阿凡（Susanna B. Afan）女士（左），表達對證嚴法師（中）長期推動人道援助及心靈環保的崇高敬意。（慈濟提供）

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