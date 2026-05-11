北一女去年才公告禁令！區桂芝又上中媒主張零軍購 校方暫無回應

北一女教師區桂芝接受中國官媒《央視》旗下新媒體「日月譚天」訪問，主張「零軍購」。（擷取自「日月譚天」）

北一女中校長陳智源去年3月發布公告，兩岸政治關係緊張，禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官媒如「央視」採訪，避免衍生不必要的困擾，但中央大學中國文學系助理教授胡川安發文質疑，北一女國文老師區桂芝又上中媒（講主張零軍購），結果校方也未處理，陸委會也表明學校應妥適處理區桂芝再度配合中共宣傳的行為。對此，北一女校長陳智源、秘書賴柷宏電話未接，簡訊也未回。

該份公告提到，北一女校風自由民主，在不違反法律規定前提下，包容多元意見並尊重不同立場，考量目前兩岸政治關係緊張，為避免衍生不必要的困擾，「即日（去年3月31日）起，禁止本校教職員工接受中華人民共和國所屬官媒採訪」。

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未料，區桂芝近日上「央視」旗下新媒體「日月譚天 」說，「我自己主張零軍購」、「和平才能保台」、「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，是不是一毛錢軍費也不用花了？是不是就零軍購了？」

記者稍早致電陳智源、賴柷宏，試圖詢問校方回應，但兩人均電話未接，進入語音信箱，簡訊也未回。

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