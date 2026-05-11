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    首頁 > 生活

    淡江大橋明通車沒邀侯友宜？公路局：簡單祈福未邀首長民代

    2026/05/11 22:18 記者黃宜靜／台北報導
    交通部公路局表示，通車活動已於9日辦理完畢，明天是由公路局辦理簡單祈福後就開放通車，未再邀請相關機關、首長與民代出席參加。（資料照）

    交通部公路局表示，通車活動已於9日辦理完畢，明天是由公路局辦理簡單祈福後就開放通車，未再邀請相關機關、首長與民代出席參加。（資料照）

    連接新北市八里區和淡水區的淡江大橋，將於明天（12日）通車，卻傳出新北市府沒有收到交通部邀約參與；對此，交通部公路局澄清，通車活動已於9日辦理完畢，明天是由公路局辦理簡單祈福後就開放通車，未再邀請相關機關、首長與民代出席參加。

    國民黨籍新北市議員江怡臻今天晚上在臉書表示，明天就是淡江大橋正式通車的大日子，這座等待了30多年的地標，本該是全台灣、全雙北人共同歡慶的喜事。但令人心寒的是，交通部在最重要的揭牌儀式上，竟然「選擇性遺忘」了出錢、出人、出力、更出地的新北市政府。在明天的典禮上，只有淡水區與八里區長受邀出席，新北市政府從市長，到交通局、工務局，通通未受邀！

    新北市政府新聞局長李利貞晚間也表示，市府確實沒有收到交通部邀約參與淡江大橋通車祈福儀式，新北市長侯友宜同一時間有其他行程安排，但他十分重視淡江大橋能安全順利通車，已經指示新北市交控中心密切關注，隨時掌握相關情形。

    針對此事件，公路局澄清，通車活動已於9日辦理完畢，明天是由公路局辦理簡單祈福後就開放通車，未再邀請相關機關、首長與民代出席參加。

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