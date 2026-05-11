台電花96萬換LOGO 藍營議員：市民真正不滿的是資源錯置

台電花費96萬多元委託設計師聶永真設計LOGO新字體，引發各界討論，國民黨新北市議員黃心華（左）指出，人民真正不滿的核心並非單純審美問題，而是對資源錯置的強烈感受。（記者黃政嘉攝）

台電花費96萬多元委託設計師聶永真設計LOGO新字體，引發各界討論！國民黨新北市議員黃心華今指出，人民真正不滿的核心並非單純審美問題，而是對資源錯置的強烈感受，像協調電桿阻礙人行空間案件時，常聽到市府與台電回應「經費不足」，他說，當台電長年高喊虧損累積高達3571億元，卻又重新設計企業識別，難免讓民眾質疑資源是否應優先花在人民真正有感的公共建設上。

黃心華今在議會質詢時指出，現行台電識別其實不只是一個LOGO，更承載著歷史與文化記憶，由書法家于右任當年義務提筆創作的識別，對許多民眾而言，是台灣公共建設發展歷程的一部分，因此，社會反彈背後，其實也反映出人民對公共資源優先順序的重新檢視。

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他表示，相較LOGO漂不漂亮，市民每天真正面對的，其實是電桿阻礙人行空間的問題，尤其在新店許多舊市區及巷道型人行空間，本就道路狹窄，再加上電桿、變電箱、纜線附掛設備占據空間，原本有限的人行動線遭進一步壓縮，許多長者被迫走上車道、輪椅族無法順利通行、推嬰兒車家長必須與車爭道。

黃心華說，過去協調相關案件時，常聽到市府與台電以「經費不足」作為回應，他強調《行人交通安全設施條例》早已明確賦予地方政府權力，依第8條規定，地方主管機關本就可要求移除妨礙行人通行的固定設施，第11條更明定若未於期限內改善，甚至可依法裁罰，地方政府不應被動等待台電排程。

新北市工務局長馮兆麟回應，市府目前已著手辦理全市人行道普查作業，透過GPS定位於地圖中顯示測量座標，並將人行道長度、寬度以及固定設施物，包括固定箱體、固定桿類、車阻、樹穴等資料逐一完成數位建檔，再回饋至人行道系統平台，方便後續調閱與檢核現地狀況，作為市府相關單位未來決策重要依據，預計2028年完成全面盤點。

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