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    首頁 > 生活

    重振信心！澎湖花火節無人機順利升空 七龍珠圖形完整呈現

    2026/05/11 21:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖花火節無人機秀終於順利完成，讓各界重拾信心。（記者劉禹慶攝）

    澎湖花火節無人機秀終於順利完成，讓各界重拾信心。（記者劉禹慶攝）

    連續2年「一場爆」的澎湖國際海上花火節無人機秀，今（11）日終於順利升空，七龍珠圖形都能完整呈現，讓澎湖縣政府官員、旅宿業者、遊客及民眾都重振信心，期待未來場次也能順利，帶動觀光產業發展，但今年首場爆的無人機秀，對於不明訊號源干擾，將持續追查。

    去年首場無人機秀，因圖形不完整，引爆外界及議會強力抨擊，今年更換廠商後，原本希望力挽狂瀾，但試放2場保持「神秘」，開幕式因氣候關係停飛，第2場首度升空，就傳出圖形不完整，重演去年「一場爆」覆轍，迫使澎湖縣政府翌日由副縣長林皆興領軍，出面向各界道歉，並要求廠商限期改善，官方理由是遭不明訊號源干擾所致。

    今日花火節重頭戲，不再是舞台表演及煙火秀，眾人聚焦於無人機秀，當晚間9時一到，率先登場的無人機緩緩升空，緊緊扣著現場每個人的心眼，直到第一個圖案順利成形，才讓人稍稍放下心來，但有鑑於第1次無人機升空，後半部圖形有「斷頭」現象，大家還不敢放鬆。

    當每一個圖案都順利升空，同時完整呈現後，才讓大家緊懸的心終於放下，主辦單位澎湖縣政府旅遊處長陳美齡及員工、現場廠商代表等，更是欣喜無比，顯示報警動作起了效果，終止現場干擾訊號的惡行，大家都有信心未來會更好，也希望不要再有訊號干擾的行為，讓今年往後場次，無人機秀都能順利完成。

    當無人機秀成為各界焦點，煙火反而淪為配角。（記者劉禹慶攝）

    當無人機秀成為各界焦點，煙火反而淪為配角。（記者劉禹慶攝）

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