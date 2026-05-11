智慧化成無助化！委外停車場「一人巡多場」民投訴找無管理員乾等

台北市議員柳采葳。（記者董冠怡攝）

台北市議員柳采葳今（11）在交通部門質詢表示，停車管理工程處轄管230處路外停車場，有83%委外經營，但標榜智慧化的委外場，「現場無人協助」投訴量卻是自營場的4.4倍，業者為了降低人事成本，採用「一人巡多場」，管理人員難立即處理，民眾遇到繳費機故障或車位爭議，只能對著對講機乾等，甚至有人一等近40分鐘，24小時客服常淪空談，要求明訂巡場時效，接獲求助後須於15至30分鐘內抵達。

停管處長劉瑞麟回應，會在與業者的合約內，要求管理人員應於一定時間內，提供民眾服務，加強稽查與罰則。停管處補充，若有上述情事發生，為確認管理人員當下是否在執行其他勤務，或者花費多久時間到場服務，須由場內布設的監視器查核確認。

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柳采葳指出，委外停車場在「智慧化」掩護下，現場長期無人值守，「進場1分鐘就扣錢」、「故障求助無門」等爭議頻傳，甚至有民眾抱怨等了40分鐘，才有管理人員到場處理，近5年陳情案件統計，「現場無人協助／找不到管理員」佔22件、「收費爭議／未滿緩衝期遭收費」有31件，但近3年開罰總額僅3萬元，對比年收上億的停車產業，無嚇阻力。

「智慧化不能變成市民無助化！」她說，許多業者為降低人事成本，採「一人巡多場」模式，民眾遇到繳費機故障或車位爭議，往往只能對著對講機乾等，所謂「24小時客服」常淪為空談，並提出「明訂巡場時效」、「強制落實緩衝期」、「費率預告機制」與「提高違約罰則」四大訴求。

包括管理員接獲求助後，須在15至30分鐘內抵達現場處理；「15分鐘離場免收費」納入合約強制性基本規範；凡欲調漲費率，須於30天前對外預告並經核定，不得隨意更動；大幅提升違約金標準，確保監督機制具實質嚇阻效果，避免讓智慧化成為業者規避服務責任、壓榨民眾權益的擋箭牌。

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