國立鳳中雙語實驗班「AI動態中數學之美」打造融合學習新視野

國立鳳山高中雙語實驗班打造AI與數學融合學習新視野。（校方提供）

國立鳳山高中雙語實驗班舉辦「AI動態中數學之美」跨領域培訓，學生以一整天沉浸式學習，結合數學、AI科技、雙語表達與科學簡報訓練，展現雙語教育與跨域學習成果，更提升數學探究、科技應用與國際溝通能力。

鳳山高中雙語實驗班假日舉辦「雙語數學專題成果發表培訓－AI動態中數學之美」跨領域培訓，邀請國立竹科實中老師周慧蓮、國立中山大學全英語教育博士學程菲律賓高中數學老師Leo Andrei Crisologo蒞校指導，透過跨校與跨國教育交流，帶領學生從數學專題研究走向AI應用與國際科學溝通。

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由數學老師郭佳蓉帶領各組重新檢視研究動機、數學原理與研究方法，協助學生釐清邏輯架構與專題亮點後，進入雙語簡報表達訓練，從英文口說、數學專有名詞，邁入AI跨域實作環節。老師周慧蓮以「讓AI成為你的超級助理」為主題，教導學生善用AI工具進行簡報設計與數學視覺化呈現，實際學習運用AI生成投影片、將Gemini Canva嵌入Google Sites，以及將ChatGPT畫布Canva轉化為GitHub Pages網站，讓原本抽象數學概念轉化為動態且具互動性數位成果。

全英語科學簡報訓練中，Leo老師教導學生以國際發表模式，引導重新思考「除了成果，真正學到了什麼？」學習將數學與AI研究歷程轉化為具有故事性與反思性的英文科學簡報，讓專題不只是知識展示，更成為一段探索與成長的學習旅程。

學生許震耀表示，原本覺得艱深的數學內容，在AI動態模擬與視覺化後變得更加直觀，AI編碼過程燒腦燒時間，但成果令人驚艷；學生廖苙宇認為原本靜態的數學概念，在AI動態模擬與視覺化設計下瞬間「活了起來」，透過英文科學簡報訓練，學習以更國際化方式，表達自己的研究成果。

Leo老師（黑衣者）指導學生AI動態模擬製作，並針對數學原理、聲音波形呈現及英文科學表達提供專業回饋，引導學生深入探索三角函數與音樂聲學之間的奧妙連結。（校方提供）

學生以AI動態模擬編碼，透過互動式視覺化設計，將機率與期望值等抽象數學概念生動呈現，讓數學真正「動」起來。（校方提供）

學生透過情境式模擬與動態展示，深入解析向量在飛機降落中的應用與挑戰，展現數學結合航空議題的跨域學習成果。（校方提供）

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